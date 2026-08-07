Potus: el método más fácil para multiplicarlo en agua
Multiplicar el potus en agua es una técnica fácil que permite obtener nuevas plantas rápidamente, ideal para quienes buscan iniciarse en la jardinería.
Quienes quieren comenzar a reproducir plantas en casa tienen en el potus ( Epipremnum aureum) una de las opciones más sencillas y vistosas. Esta planta es un clásico de la decoración de interiores y, además, es muy resistente, por lo que resulta ideal para quienes recién se inician en la jardinería.
Uno de los métodos más fáciles para reproducirla es hacerlo en agua. Con un simple esqueje y un recipiente de vidrio es posible obtener nuevas raíces en pocas semanas y, luego, trasplantarlo a una maceta para seguir disfrutando de esta planta en distintos rincones de la casa.
Cómo multiplicar un potus en agua
- Elegí un tallo que tenga al menos un nudo (el pequeño bulto de donde nacen las hojas y las raíces).
- Cortá el esqueje unos centímetros por debajo de ese nudo.
- Retirá las hojas de la parte inferior para que no queden sumergidas en el agua.
- Colocá el tallo en un frasco con agua, dejando el nudo completamente cubierto.
- Ubicá el recipiente en un lugar con mucha luz natural, pero sin sol directo.
- Cambiá el agua cada tres o cuatro días para mantenerla limpia.
Cuándo pasarlo a una maceta
Después de algunas semanas comenzarán a aparecer las primeras raíces. Lo recomendable es esperar a que midan entre 5 y 10 centímetros antes de trasplantar el potus a una maceta con sustrato.
Una vez trasplantado, mantené la tierra ligeramente húmeda durante los primeros días para facilitar la adaptación. Con los cuidados básicos, la planta seguirá creciendo y, cuando tenga nuevos tallos, podrás volver a multiplicarla utilizando el mismo método.