Potus: el método más fácil para multiplicarlo en agua

Multiplicar el potus en agua es una técnica fácil que permite obtener nuevas plantas rápidamente, ideal para quienes buscan iniciarse en la jardinería.

El potus es ideal para cultivar en agua usando la técnica de la hidroponía. Foto: Littlegarden

Quienes quieren comenzar a reproducir plantas en casa tienen en el potus ( Epipremnum aureum) una de las opciones más sencillas y vistosas. Esta planta es un clásico de la decoración de interiores y, además, es muy resistente, por lo que resulta ideal para quienes recién se inician en la jardinería.

Uno de los métodos más fáciles para reproducirla es hacerlo en agua. Con un simple esqueje y un recipiente de vidrio es posible obtener nuevas raíces en pocas semanas y, luego, trasplantarlo a una maceta para seguir disfrutando de esta planta en distintos rincones de la casa.

Paso a paso: cómo reproducir el potus. Foto: Shutterstock Cómo multiplicar un potus en agua Elegí un tallo que tenga al menos un nudo (el pequeño bulto de donde nacen las hojas y las raíces).

Cortá el esqueje unos centímetros por debajo de ese nudo.

Retirá las hojas de la parte inferior para que no queden sumergidas en el agua.

Colocá el tallo en un frasco con agua, dejando el nudo completamente cubierto.

Ubicá el recipiente en un lugar con mucha luz natural, pero sin sol directo.

Cambiá el agua cada tres o cuatro días para mantenerla limpia. Cuándo pasarlo a una maceta Después de algunas semanas comenzarán a aparecer las primeras raíces. Lo recomendable es esperar a que midan entre 5 y 10 centímetros antes de trasplantar el potus a una maceta con sustrato.