Hojas amarillas en el potus: cómo detectar la causa y recuperarlo sin dañarlo

Una hoja amarilla aislada no siempre anuncia el final de un potus . El problema aparece cuando el cambio de color avanza por varios tallos, el sustrato permanece húmedo durante días o la planta deja de crecer. Antes de sumar agua o fertilizante, la clave está en observar qué cambió en su entorno.

Aunque tiene fama de resistente, esta especie tropical responde con rapidez a los desequilibrios. El riego excesivo encabeza la lista de causas, pero no es la única: poca luz, temperaturas inestables, raíces apretadas o un suelo agotado también pueden alterar el follaje. Una guía de Clemson University publicada en enero de 2026 señala que el potus prefiere luz brillante e indirecta, un sustrato aireado y períodos de secado entre riegos. Si el amarilleo se limita a una hoja antigua y el resto conserva vigor, puede tratarse simplemente del recambio natural del follaje.

El primer control no requiere herramientas. Hay que introducir un dedo algunos centímetros en la tierra y comprobar su humedad. Si todavía se siente mojada, conviene suspender el riego y vaciar el plato o cubremaceta: dejar la base en contacto con agua mantiene las raíces sin oxígeno.

Cuando el sustrato esté seco, se debe regar de manera abundante hasta que el excedente salga por los agujeros , sin establecer un calendario rígido. La frecuencia cambia con la estación, la temperatura, el tamaño de la maceta y la cantidad de luz. En cambio, una planta con tierra seca y hojas caídas suele recuperarse poco después de recibir agua. Reconocer esa diferencia evita agravar el cuadro.

Si la tierra desprende olor desagradable, el tallo se ablanda o la planta se marchita pese a estar húmeda, puede existir pudrición radicular. En ese caso, hay que retirar el pan de tierra y examinar las raíces. Las sanas son firmes y claras; las afectadas suelen verse marrones o negras y sentirse blandas.

Elimina las hojas amarillas de tu planta. Foto: Fuente: Shutterstock

Se pueden eliminar las partes dañadas con una tijera desinfectada y trasplantar el potus a una maceta limpia, con drenaje y mezcla nueva. El recipiente no debe ser desproporcionado: unos pocos centímetros adicionales alcanzan y reducen el volumen de tierra que podría permanecer húmeda. Cuando el deterioro es amplio, conservar esquejes sanos ofrece una alternativa para salvar la planta.

Luz, temperatura y cuidados después del rescate

También importa dónde está ubicada. El potus tolera ambientes poco luminosos, pero crece mejor cerca de una ventana con claridad filtrada. El sol intenso puede quemar las hojas, mientras que una habitación demasiado oscura reduce el crecimiento y hace que las variedades jaspeadas pierdan color. El cambio de lugar debe ser gradual para evitar otro episodio de estrés. Conviene mantenerlo lejos del aire acondicionado, las estufas y las corrientes frías. Limpiar el polvo con un paño apenas húmedo mejora su exposición a la luz y permite descubrir plagas antes de que avancen.

Las hojas completamente amarillas no recuperarán el verde y pueden retirarse con una herramienta limpia, sin hacer una poda drástica. El fertilizante tampoco debe utilizarse como respuesta automática: primero hay que estabilizar el riego y descartar raíces enfermas. Durante la etapa de crecimiento puede aplicarse un producto equilibrado para plantas de interior, siempre respetando la dosis del envase. Si las raíces asoman por los orificios o forman una masa compacta, será momento de trasplantar. También se debe revisar el envés de las hojas para detectar cochinillas o ácaros y mantener el potus fuera del alcance de niños y mascotas, ya que su ingestión puede causar irritación. La recuperación no es inmediata: la aparición de nuevos brotes será la señal más clara de que los cuidados funcionaron.