El Gobierno espera una inflación de julio muy por debajo del salto porteño: qué dicen las proyecciones

En el Gobierno confían en que la inflación de julio que difundirá el Indec este jueves se ubique, como máximo, una décima por encima de la de junio, un nivel muy inferior al que arrojó la medición de la Ciudad de Buenos Aires .

La expectativa por ese dato creció después de que el índice porteño mostrara una aceleración marcada, y la incógnita que se instaló entre los analistas es si esa dinámica local anticipa o no lo que ocurrirá a nivel nacional.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que reúne pronósticos de 33 economistas y 13 bancos, ubica el próximo IPC en una franja de entre 1,9% y 2% , prácticamente en línea con el 1,9% del mes anterior.

Ese mismo informe anticipa que la desaceleración continuará en los meses siguientes: 1,6% en octubre y noviembre, con un repunte a 1,8% en diciembre, un mes que suele ser inflacionario por la estacionalidad.

Desde la autoridad monetaria refuerzan esa lectura. El presidente del BCRA, Santiago Bausili , sostuvo en conferencia de prensa que "esta evolución confirma que la reducción de la inflación no se debe solo a factores transitorios, sino que responde a un proceso difundido atribuible a los determinantes profundos del régimen macroeconómico".

El salto porteño: 2,9% y el peso del turismo

El dato que encendió las alarmas llegó el viernes. Según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño, la inflación de la Ciudad trepó al 2,9% en julio, muy por encima del 1,8% de junio.

El desglose muestra que el impulso vino sobre todo del turismo y el receso invernal. Los rubros que más aumentaron fueron Recreación y cultura, con un alza del 5,8%; Restaurantes y hoteles, con 5,3%; y Transporte, con 3,1%.

Los dos primeros responden principalmente a factores estacionales, en coincidencia con las vacaciones de invierno. El tercero se explica por los ajustes en el transporte público —el boleto de las líneas de colectivos que dependen de la Ciudad subió 3,9%— y por los aumentos en los pasajes de avión.

Por qué el índice nacional podría no replicar ese salto

La clave está en el peso relativo de esos rubros. En la medición porteña, los componentes vinculados al turismo tienen una incidencia particularmente alta, lo que amplifica el efecto de las vacaciones de invierno sobre el índice general.

A nivel nacional también se espera que ese factor empuje ligeramente hacia arriba, con remarcaciones en turismo y recreación, pero sin la magnitud que registró la Ciudad.

De ahí que en el Gobierno descuenten un dato apenas por encima del de junio y bastante lejos del 2,9% porteño.