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El Senado aprobó la sanción de una diluida versión del proyecto de propiedad privada, sin Ley de Tierras ni Manejo del Fuego.
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El Senado aprobó la sanción de una diluida versión del proyecto de propiedad privada, sin Ley de Tierras ni Manejo del Fuego

El Senado le dio media sanción a una reducida versión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con 37 votos afirmativos y 33 negativos.

MDZ Política

El Senado de la Nación lleva adelante este jueves el debate en torno al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El oficialismo y los bloques aliados alcanzaron el quórum necesario para iniciar la sesión a partir de las 14, aunque la iniciativa llega al recinto con profundas modificaciones y un alcance significativamente menor al previsto en los borradores iniciales.

El Senado le dio media sanción a una diluida versión del proyecto de propiedad privada

Con 37 votos afirmativos y 33 negativos, se aprobó en general el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Finalmente no se trató el capítulo de Ley de Tierras ni el del Manejo del Fuego.

Minutos antes de la votación, la oposición insistió para que se retirara el proyecto por completo, pero el oficialsimo decidió avanzar con esta reducida versión.

El texto ahora debe aprobarse en Diputados, donde el Gobierno deberá revalidar sus acuerdos políticos con los aliados.

La Libertad Avanza se encamina a la media sanción, pero no tiene asegurados los votos para la Ley de Fuego

De cara al cierre de la sesión en el Senado, Patricia Bullrich aun no tiene asegurados los votos para modificar la Ley de Manejo del Fuego. El Gobierno no pudo revertir los votos en contra y con el trascurso de la sesión dos senadores cambiaron su rumbo.

Se trata de los dos del bloque Movere Santa Cruz, que responden al gobernador de la provincia patagónica Claudio Vidal. El malestar se despertó con la explicación del senador Joaquín Benegas Lynch por su empresa vinculada a las empresas extranjeras. Generó tanto rechazo que los santacrucños José María Carambia y Natalia Ganado abandonaron el grupo de Whats App de los 44 no kirchneristas y dejaron trascender que no iban a votar el capítulo que modifica la ley sancionada en 2020.

"Están evitando que podamos discutir"

Wado de Pedro lamentó la baja del capítulo 3, que modificaba la Ley de Tierras. "Hoy vemos que, con la sociedad ansiosa de ver la discusión en este Senado, nadie va a defender el capítulo 3. Nadie va a defender la modificación de la Ley de Tierras hecha por Cristina en el 2011. Nadie", cuestionó el senador kirchnerista al abrir su exposición.

Para el legislador, el retiro de ese capítulo tuvo un objetivo preciso: clausurar el debate sobre la reforma de la Ley de Tierras antes de que ocurriera. "Yo quiero decirles que vamos a discutir y vamos a opinar sobre eso", anunció de todos modos.

De Pedro dedicó luego un agradecimiento a la sociedad argentina, que —según planteó— "se manifestó en contra de la modificación de la Ley de Tierras defendiendo la soberanía nacional, defendiendo el territorio argentino". Y atribuyó a esa reacción la marcha atrás del oficialismo: "Por esto, calculo yo, que el bloque oficialista decidió sacar el capítulo de este proyecto".

"Este Presidente cuando tiene la pistola cargada, dispara"

El senador justicialista por La Rioja, Fernando Rejal, cargó con dureza contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y le propuso otro nombre: "Esta ley se debería llamar 'Argentina está de remate'".

El legislador puso en duda, además, que el oficialismo haya dado de baja definitivamente el capítulo de tierras rurales. "No estoy tan seguro", advirtió, y remató: "Ya está visto que este Presidente, en sentido figurado lo voy a decir para que tampoco se me vaya a denunciar al respecto, cuando tiene la pistola cargada, dispara".

Para Rejal, la iniciativa no es un hecho aislado sino parte de una estrategia mayor: "Hay un plan sistemático de entrega de nuestros recursos. Por eso el RIGI, el Súper RIGI, y otras normas", planteó. Y completó: "Con eso va el deterioro de nuestra industria nacional y de nuestro tejido social y laboral".

"Por gobernadores delirantes como Quintela, Argentina está como está"

La legisladora libertaria por Neuquén respaldó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y apuntó contra el gobernador riojano, Ricardo Quintela, por sus dichos sobre una eventual expropiación de empresas si el peronismo regresa a la presidencia.

"Queremos ponerle un freno a las expropiaciones desmedidas. Por gobernadores delirantes como Quintela, de La Rioja, Argentina está como está", expresó Márquez.

"Esta es una ley de entrega de nuestro territorio"

La legisladora peronista por Catamarca Lucía Corpacci cuestionó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advirtió que los principales favorecidos serán los grupos económicos internacionales.

"Este proyecto apunta a la Patagonia, los intereses internacionales apuntan a quedarse con grandes extensiones de tierra. Esta ley se lo va a permitir. Esta ley es una ley de entrega de nuestro territorio", remarcó.

Andrada advirtió por los cambios sobre tierras incendiadas: “Estamos abriendo una puerta peligrosa”

El senador por Catamarca de Convicción Federal Guillermo Andrada cuestionó que el proyecto reúna temas diversos dentro de una misma iniciativa y sostuvo que ese formato dificulta un debate adecuado. El legislador aclaró que “nadie está en contra de la propiedad privada” y remarcó que su protección resulta clave para la producción y el empleo.

Andrada señaló, sin embargo, que el artículo 17 de la Constitución Nacional no puede analizarse de manera aislada. El senador pidió que la Cámara alta, como representación de las provincias, garantice seguridad jurídica sin perder de vista la protección de los sectores más vulnerables.

Concentró sus críticas en el capítulo referido a los territorios afectados por incendios; la propuesta oficialista busca derogar el artículo 22 y eliminar restricciones para la venta, el loteo o el cambio de destino de esas tierras, además de quitar plazos y limitar los territorios alcanzados por la protección. “Estamos abriendo una puerta peligrosa”, advirtió Andrada. El senador sostuvo que en algunos incendios puede existir intencionalidad y afirmó que “el fuego no puede convertirse en una forma de reorganización territorial”.

Monteverde apuntó contra las usurpaciones y cuestionó las expropiaciones del Estado

El senador porteño de La Libertad Avanza Agustín Monteverde sostuvo que en la Argentina “hemos convertido en una ficción los mandatos de la Constitución Nacional” y afirmó que las usurpaciones e intrusiones funcionan como “un mercado organizado y tolerado por el Estado”.

Monteverde rechazó que las demoras para recuperar una propiedad puedan justificarse por razones sociales. El legislador planteó que “no se trata de compasión”, sino de un esquema que termina por volver insostenible la restitución del inmueble a su dueño. Además, remarcó que la responsabilidad social corresponde al Estado y no debe trasladarse al propietario afectado. “La solidaridad a costa de lo ajeno no es solidaridad. Si quieren ser solidarios, háganlo con la propia”, enfatizó durante su intervención.

Guzmán Coraita defendió los desalojos rápidos y rechazó las acusaciones de “cipayismo”

El senador salteño de La Libertad Avanza Gonzalo Guzmán Coraita rechazó las críticas contra el oficialismo y aseguró que “ninguno de los que trabajamos en LLA somos cipayos”. El legislador defendió el proyecto como un regreso a las garantías establecidas por la Constitución y pidió reglas precisas para proteger la propiedad privada.

Además, destacó que la iniciativa establece plazos breves, ejecución inmediata y criterios claros para que los jueces resuelvan los conflictos. El senador también celebró la incorporación de la tutela anticipada, una herramienta que permite adoptar medidas antes de la sentencia definitiva. El representante de Salta sostuvo que la reforma apunta a ordenar las normas procesales que regulan el régimen de desalojos.

Alicia Kirchner reclamó una solución habitacional

Alicia Kirchner cuestionó el plazo de diez días previsto para concretar los desalojos y advirtió que ese período no alcanza para resolver la situación de las familias afectadas. La senadora sostuvo que el Gobierno debería haber promovido la construcción de viviendas o alguna alternativa habitacional transitoria antes de ejecutar la medida. También acusó a la administración nacional de ejercer presión sobre los municipios y las provincias. “Yo creía que estaban blindados, pero me doy cuenta de que no”, expresó durante su intervención en el recinto.

Kirchner también vinculó la discusión con la soberanía nacional y la causa Malvinas. “Vi a muchos festejar lo mismo, pero no es solo festejar: lo que decimos hay que hacerlo”, señaló. La senadora pidió una concepción de la libertad que incluya la soberanía y el desarrollo humano y convocó a sus pares a analizar la realidad integral de cada una de las provincias que representan.

Marcelo Lewandowski denunció un “estatuto legal del coloniaje del siglo XXI”

El senador por Santa Fe Marcelo Lewandowski cuestionó el avance de distintas reformas impulsadas por el Gobierno y vinculó la Ley de Tierras con un esquema más amplio. El legislador recordó la aprobación de la Ley Bases, el RIGI y la reforma de la Ley de Glaciares, y sumó a esa lista el denominado Súper RIGI y los futuros cambios en sociedades. “Todo esto se llama estatuto legal del coloniaje del siglo XXI”, afirmó en referencia a una definición de Arturo Jauretche.

Marcelo Lewandowski

Marcelo Lewandowski

Lewandowski sostuvo que “el problema no es el gringo que nos compra, sino el criollo que nos vende” y comparó el escenario actual con las denuncias de Lisandro de la Torre contra el Pacto Roca-Runciman. El senador recordó que la Argentina cedió condiciones frente a Gran Bretaña durante una crisis mundial y apeló a una frase de Atahualpa Yupanqui: “Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”.

El dirigente también advirtió sobre la necesidad de proteger la soberanía jurídica, territorial y ambiental. Lewandowski señaló que la Argentina posee recursos estratégicos que demanda la inteligencia artificial y los vinculó con los intereses expresados por Donald Trump.

Ana Marks cuestionó el discurso oficial sobre las inversiones extranjeras

La senadora justicialista por Río Negro, Ana Marks, sostuvo que el proyecto forma parte de una “secuencia deliberada, sistemática y planificada”. La legisladora afirmó que la iniciativa no constituye una medida aislada y la vinculó con la reforma de la Ley de Glaciares, el RIGI y el denominado “Súper RIGI”.

La dirigente cuestionó además el discurso oficial sobre la llegada de capitales extranjeros y sostuvo que la Argentina ocupa uno de los últimos lugares del ranking de inversiones. “Nos hablan de inversiones extranjeras y tenemos un nivel bajísimo. ¿Esto es culpa de los peronistas? No”, planteó durante su exposición.

La legisladora afirmó que el mayor pico de inversión extranjera se registró durante el gobierno de Cristina Kirchner. Marks relacionó ese resultado con el desarrollo de Vaca Muerta y con la política aplicada sobre YPF, y usó ese antecedente para rechazar los argumentos del oficialismo.

Capitanich denunció “maniobras encubiertas” para facilitar el despojo de las tierras argentinas

Jorge Capitanich advirtió que la Constitución Nacional ya reconoce el carácter inviolable de la propiedad privada y cuestionó el sentido del proyecto impulsado por el oficialismo. El senador justicialista por Chaco sostuvo que la iniciativa reúne seis cuerpos normativos bajo un mismo propósito y denunció “maniobras encubiertas” para facilitar el despojo de las tierras argentinas. El legislador también afirmó que el texto busca eliminar los límites a la extranjerización de la tierra.

Capitanich reclamó una política que priorice el acceso a la propiedad para los argentinos y afirmó que “libertad sin justicia social es vasallaje y lo más próximo a la esclavitud”. El exgobernador consideró que el Estado debe asumir un compromiso con quienes no pueden acceder al suelo urbano ni a las tierras rurales. El senador propuso una emergencia dominial y pidió analizar la discusión desde una perspectiva nacional.

El Senado rechazó la vuelta a comisión

La moción impulsada por José Mayans para que el proyecto regresara a comisión obtuvo 31 votos positivos y 38 negativos, sin abstenciones. La propuesta del senador justicialista por Formosa no alcanzó el respaldo necesario dentro del recinto, por lo que la Cámara alta continuó con el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada.

Moción de orden: José Mayans pidió que el proyecto vuelva a comisión

El senador justicialista por Formosa José Mayans presentó una moción de orden para que el despacho regrese a comisión. El jefe del bloque pidió que la información completa llegue al recinto antes de avanzar con el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada.

Anabel Fernández Sagasti finalmente no votará

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y el radical catamarqueño Flavio Fama no participarán de manera remota de la sesión por la Ley de Propiedad Privada. Ambos legisladores habían solicitado intervenir a distancia por razones médicas.

El pedido de Anabel Fernández Sagasti para poder sesionar por su embarazo.

El pedido de Anabel Fernández Sagasti para poder sesionar por su embarazo.

Patricia Bullrich impulsó una moción para que los pedidos fueran analizados por la Comisión de Asuntos Constitucionales antes de habilitar ese mecanismo. El Senado aprobó la propuesta a mano alzada y dejó la definición para los próximos días. Los dos senadores podrán recibir autorización para futuras sesiones, según lo que resuelva el cuerpo.

Comenzó el debate por la Ley de Propiedad Privada

El Senado inició el tratamiento del proyecto de Ley de Propiedad Privada con la intervención del senador de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Agustín Coto. El legislador abrió la discusión en el recinto como miembro informante del oficialismo.

Patricia Bullrich pidió que Brasil restituya a su embajador y respaldó a Javier Milei

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, le reclamó al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que disponga el regreso del embajador Julio Bitelli a la Argentina. La dirigente sostuvo que las diferencias políticas no deberían afectar una relación institucional y estratégica que ambos países mantienen desde hace años.

Patricia Bullrich en el recinto del Senado en la previa de la sesión.

Patricia Bullrich en el recinto del Senado en la previa de la sesión.

Bullrich también defendió la visita de Javier Milei a Brasil y afirmó que el Presidente debe tener libertad para reunirse con los dirigentes que considere. La legisladora comparó esa decisión con los encuentros políticos que Lula mantuvo en otras oportunidades y pidió aplicar el mismo criterio para los dos mandatarios. “Separemos la política de las relaciones estratégicas”, planteó.

Martín Soria le respondió a Benegas Lynch

El senador del Partido Justicialista Martín Soria respondió a Joaquín Benegas Lynch después de que el libertario negara un conflicto de intereses en la votación de la Ley de Propiedad Privada. El legislador peronista puso el foco en la actividad empresarial de su colega dentro del sector agropecuario y recordó que el oficialismo retiró el capítulo sobre tierras tras las críticas sociales y políticas.

Soria sostuvo que la discusión no se limita a la participación de Benegas Lynch en ambos lados del sector, sino a la conducta que exhibió dentro del recinto. “El problema es ser tan amoral”, afirmó. El senador también lo cuestionó por haber acompañado la Ley de Inocencia Fiscal y adherirse después al régimen, una decisión que también calificó de “inmoral”.

Joaquín Benegas Lynch negó un conflicto de intereses y cruzó al kirchnerismo

El senador de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch rechazó el pedido para impedirle debatir y votar el proyecto de Ley de Propiedad Privada por un supuesto conflicto de intereses. El legislador explicó que fundó en 2020 una empresa dedicada a la administración de campos, al asesoramiento de compradores argentinos y extranjeros y a la producción de granos y carne. El entrerriano remarcó que esa actividad es pública y sostuvo que la presentación carece de sustento jurídico.

El senador Joaquín Benegas Lynch.

El senador Joaquín Benegas Lynch.

Benegas Lynch afirmó que la ley exige un beneficio directo y particular para justificar una excusación, condición que negó en su caso. El senador señaló que el proyecto busca “oxigenar el sector privado” para favorecer la inversión, la producción y el empleo. El libertario también vinculó la acusación con “la vieja política” y aseguró que continuará enfrentando a quienes, según su postura, “destruyeron a la Argentina por más de dos décadas”.

Hay quórum: El Senado debate Propiedad Privada

Patricia Bullrich planteó una cuestión de privilegio por la participación virtual de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama durante la sesión. La jefa del bloque de La Libertad Avanza cuestionó el mecanismo habilitado para que ambos legisladores votaran a distancia y pidió que la situación fuera analizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El recinto aprobó la moción a mano alzada y derivó el caso al cuerpo parlamentario encargado de evaluar el reglamento y los aspectos institucionales. Fernández Sagasti solicitó intervenir de manera remota por su embarazo, mientras que Fama argumentó que una reciente operación de rodilla le impedía trasladarse hasta el Congreso.

Nadia Márquez, por LLA, apuntó contra los “privilegios” de los usurpadores

La senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez sostuvo que las modificaciones, retiros y aprobaciones forman parte de los acuerdos necesarios para sancionar una ley. La legisladora recordó que la Ley Bases atravesó un proceso similar y afirmó que esas negociaciones integran el funcionamiento democrático. La neuquina también defendió el objetivo oficial de terminar con “el privilegio de los usurpadores”.

Márquez aseguró que el debate no se limita a la Ley de Tierras y pidió incluir las expropiaciones realizadas de manera indebida y la normativa sobre los registros de la propiedad. La senadora también reclamó protección para los pequeños dueños rurales que requieren volver a trabajar sus campos después de un incendio. “Es ridículo”, remarcó sobre la normativa actual.

Sandra Mendoza rechazó el proyecto y anticipó un dictamen propio

La senadora Sandra Mendoza confirmó que Convicción Federal no acompañará el proyecto de Ley de Propiedad Privada y llevará al recinto una propuesta alternativa. La legisladora explicó que el oficialismo no aceptó ninguna de las modificaciones planteadas por su espacio durante el debate. “Hicimos nuestro propio dictamen, que también va a ser tratado en el día de hoy”, adelantó.

Mendoza cuestionó el diseño original del capítulo vinculado con la compra de tierras y sostuvo que permitía adquirir extensiones equivalentes a municipios o provincias enteras. La senadora afirmó que su bloque buscó proteger el criterio federal y señaló que el nuevo texto fijó un límite del 25%; sin embargo, su bloque no apoya la propuesta del oficialismo.

Luis Juez sobre el capítulo III: “Lo defendimos mal”

El senador de La Libertad Avanza Luis Juez reconoció que el Gobierno quedó arrinconado en la discusión por el capítulo de Tierras y atribuyó el retroceso a fallas propias en la comunicación. Sostuvo que al bloque le faltó “inteligencia y picardía” frente a la consigna “la Patria no se vende”, que ganó fuerza en redes sociales y desvió el contenido central de la propuesta. El cordobés también afirmó que una “mentira bien comunicada” puede generar un efecto político difícil de revertir.

Juez explicó que el oficialismo decidió retirar ese apartado para preservar el vínculo con sus aliados y ordenar las prioridades parlamentarias. Además, advirtió que la Casa Rosada no puede empujar a sus socios sin medir las consecuencias y consideró necesario sostener los acuerdos para avanzar con el resto del proyecto.

El dirigente también cuestionó a Victoria Villarruel y dijo que no comprende la posición de la vicepresidenta: "Hay un problema que en Argentina parece que es crónico, que los vicepresidentes se creen más que el presidente. Y a las instituciones no les hace para nada bien".

Bullrich se mostró confiada antes del debate

A través de sus redes sociales, Patricia Bullrich respaldó el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada en el Senado y afirmó que la iniciativa permitirá terminar con “años de injusticia y delincuencia”.

Patricia Bullrich

Patricia Bullrich

La jefa del bloque oficialista sostuvo que el proyecto busca revertir una situación en la que, según planteó, “el usurpador tenía más derechos que el dueño” y cuestionó las expropiaciones del Estado “sin fundamento”. La dirigente libertaria aseguró que la propuesta pondrá la ley “del lado de quien trabaja, ahorra y construye”.

Di Tullio pidió devolver el proyecto a comisión

La presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, Juliana Di Tullio, reclamó que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada vuelva a comisión tras los cambios incorporados por el oficialismo. La senadora cuestionó que la iniciativa llegue al recinto sin una versión definitiva y advirtió sobre la falta de claridad a pocas horas del inicio de la sesión.

Di Tullio sostuvo en sus redes sociales que “el oficialismo no tiene la última versión que van a llevar al recinto” y afirmó que esa situación obliga a revisar el trámite parlamentario. La legisladora remató su crítica con una frase dirigida a La Libertad Avanza: “Estamos hablando de leyes, no de la lista del supermercado”.

Juliana Di Tullio

Juliana Di Tullio

Abdala relativizó la caída del capítulo de tierras y defendió el acuerdo con los aliados

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, rechazó que la eliminación del apartado sobre la venta de tierras a extranjeros signifique una derrota para La Libertad Avanza. El legislador sostuvo que el oficialismo priorizó el entendimiento con los bloques aliados para sostener el tratamiento del resto de la Ley de Propiedad Privada. “Si de seis temas aprobamos cuatro, es un logro”, afirmó.

Abdala explicó que el acuerdo alcanzado con la denominada oposición constructiva permitió conservar cuatro capítulos "necesarios para los argentinos" pero que el oficialismo debe “seguir construyendo” y escuchar a sus aliados antes de avanzar con nuevas iniciativas.

Lewandowski calificó al proyecto como “un mamarracho”

El senador Marcelo Lewandowski rechazó la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y cuestionó las sucesivas modificaciones incorporadas antes del debate en el recinto. El legislador santafesino sostuvo que el texto acumuló 17 cambios desde la firma del dictamen y advirtió que una nueva corrección elevaría el número a 18. El dirigente del Partido Justicialista apuntó contra la forma en que el oficialismo condujo el proceso parlamentario y aseguró que “no se puede ser tan desprolijo”.

Lewandowski también atribuyó el retiro de algunos artículos a la presión de organizaciones sociales y de la Pastoral Social de la Iglesia por la situación de los barrios populares. El senador puso el foco en los cambios propuestos para la Ley de Manejo del Fuego y advirtió que podrían eliminar sanciones vinculadas con la quema de humedales frente al río Paraná. El legislador concluyó que la iniciativa que llegará a votación “no parece la mejor ley” para tratar durante la jornada.

El PRO culpó al Gobierno por el fracaso con la Ley de Tierras

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, cuestionó la estrategia oficial después de que La Libertad Avanza retirara el capítulo sobre la venta de tierras rurales a extranjeros. El legislador sostuvo que “no estaban dadas las condiciones” para aprobar ese apartado y defendió la decisión de tratarlo más adelante mediante una iniciativa específica. El senador misionero afirmó que la exclusión permitió destrabar el debate del resto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

El expresidente Mauricio Macri junto al senador nacional del PRO Martín Goerling, quien lo señaló como posible candidato para la cámara alta por la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas. Foto: X (@MARTINGOERLING)

El expresidente Mauricio Macri junto al senador nacional del PRO Martín Goerling, quien lo señaló como posible candidato para la cámara alta por la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas. Foto: X (@MARTINGOERLING)

Goerling también apuntó contra la comunicación del Ejecutivo y aseguró que el Gobierno “lo manejó desde el inicio muy mal”. El dirigente señaló que la Casa Rosada no explicó los cambios del dictamen ni informó con claridad las modificaciones que surgieron durante la negociación. El senador reclamó un debate “transparente y con claridad” y advirtió que la sociedad “no admite más atropellos ni sacar leyes sin debate”.

El jefe del bloque del PRO también rechazó los dichos del canciller Pablo Quirno sobre la posibilidad de que una persona extranjera comprara un pueblo o una provincia. Goerling calificó esa afirmación como “un disparate” y sostuvo que el funcionario “no leyó el proyecto”. El legislador explicó que el texto prohibía ese tipo de operaciones y mantenía las restricciones vigentes para las zonas de frontera.

El capítulo de la Ley de Tierras y el enojo en Casa Rosada

La sesión se desarrolla en un clima de alta tensión política con el Poder Ejecutivo. El malestar en Casa Rosada responde al frustrado intento de incluir en el texto la reforma a la Ley de Tierras, un punto clave para las aspiraciones del Gobierno que terminó naufragando durante las negociaciones en comisiones.

El rechazo de los bloques aliados a modificar el régimen vigente de propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros obligó a retirar ese apartado del debate. Como consecuencia, el oficialismo debió resignarse a tratar un paquete normativo recortado que no figuraba en las prioridades de la agenda de la Presidencia.

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