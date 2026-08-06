El Senado aprobó la sanción de una diluida versión del proyecto de propiedad privada, sin Ley de Tierras ni Manejo del Fuego.

"Este Presidente cuando tiene la pistola cargada, dispara"
El senador justicialista por La Rioja, Fernando Rejal, cargó con dureza contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y le propuso otro nombre: "Esta ley se debería llamar 'Argentina está de remate'".
El legislador puso en duda, además, que el oficialismo haya dado de baja definitivamente el capítulo de tierras rurales. "No estoy tan seguro", advirtió, y remató: "Ya está visto que este Presidente, en sentido figurado lo voy a decir para que tampoco se me vaya a denunciar al respecto, cuando tiene la pistola cargada, dispara".
Para Rejal, la iniciativa no es un hecho aislado sino parte de una estrategia mayor: "Hay un plan sistemático de entrega de nuestros recursos. Por eso el RIGI, el Súper RIGI, y otras normas", planteó. Y completó: "Con eso va el deterioro de nuestra industria nacional y de nuestro tejido social y laboral".