El Senado aprobó la sanción de una diluida versión del proyecto de propiedad privada, sin Ley de Tierras ni Manejo del Fuego.

El PRO culpó al Gobierno por el fracaso con la Ley de Tierras

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, cuestionó la estrategia oficial después de que La Libertad Avanza retirara el capítulo sobre la venta de tierras rurales a extranjeros. El legislador sostuvo que “no estaban dadas las condiciones” para aprobar ese apartado y defendió la decisión de tratarlo más adelante mediante una iniciativa específica. El senador misionero afirmó que la exclusión permitió destrabar el debate del resto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

El expresidente Mauricio Macri junto al senador nacional del PRO Martín Goerling, quien lo señaló como posible candidato para la cámara alta por la Ciudad de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas. Foto: X (@MARTINGOERLING)

Goerling también apuntó contra la comunicación del Ejecutivo y aseguró que el Gobierno “lo manejó desde el inicio muy mal”. El dirigente señaló que la Casa Rosada no explicó los cambios del dictamen ni informó con claridad las modificaciones que surgieron durante la negociación. El senador reclamó un debate “transparente y con claridad” y advirtió que la sociedad “no admite más atropellos ni sacar leyes sin debate”.

El jefe del bloque del PRO también rechazó los dichos del canciller Pablo Quirno sobre la posibilidad de que una persona extranjera comprara un pueblo o una provincia. Goerling calificó esa afirmación como “un disparate” y sostuvo que el funcionario “no leyó el proyecto”. El legislador explicó que el texto prohibía ese tipo de operaciones y mantenía las restricciones vigentes para las zonas de frontera.