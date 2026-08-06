La defensa del senador Joaquín Benegas Lynch por su voto en la Ley de Propiedad Privada: "No hay conflicto de interés"

El senador libertario es socio de una empresa que administra campos y asesora compraventas. "Represento al sector privado", argumentó en el Senado.

El senador libertario Joaquín Benegas Lynch salió este jueves a defender en el recinto su derecho a votar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, después de que trascendiera que integra como socio una empresa dedicada a administrar campos y a asesorar operaciones de compra y venta de tierras para inversores argentinos y extranjeros.

Empresario del agro y guitarrista de la banda de Javier Milei, el legislador desestimó los cuestionamientos por conflicto de interés. "Todo lo que hago desde que asumí esta banca es público", planteó, y sentenció: "No hay conflicto de interés". Su argumento central es que fue elegido para representar "al sector privado", de modo que impedirle votar una ley vinculada a esa actividad resultaría incompatible con la función legislativa.

"¿Qué pasa con el que exporta, no podría votar esto? ¿El abogado cuando votamos el Código Procesal, que no vote?", aseguró. Y cerró: "Mi banca como senador de la provincia de Entre Ríos tiene un grado de representatividad muy alto. Represento al sector privado".

El malestar por la caída del capítulo de tierras Benegas Lynch tampoco disimuló su fastidio por la baja del capítulo 3, el que modificaba la Ley de Tierras y que el propio oficialismo terminó retirando ante la falta de votos. Para el senador se trataba de un eje central del proyecto y de una pieza clave dentro de la agenda que impulsa el Gobierno. "La izquierda furiosa nos llevó a no poder votar este capítulo, que es bueno para los argentinos", disparó.

Horas antes de tomar la palabra en el Senado, el legislador —hijo del economista Alberto Benegas Lynch (h), fundador de la ESEADE, semillero de buena parte de la dirigencia libertaria— ya había respondido a las críticas a través de X.