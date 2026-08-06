Sin la Ley de Tierras, Patricia Bullrich festejará una diluida victoria, con más dudas a futuro que alegrías

Patricia Bullrich se encamina a sellar una victoria en el Congreso. Claro, será un triunfo diluido y desinflado por el recorte de la modificación de la Ley de Tierras , un salvavidas de último momento que encontró la exministra para terminar con la agonía de este proyecto y sellar una segmentada media sanción.

El principal indicio de que todo se encamina a una victoria del oficialismo se vio en el Senado. El jefe de la bancada peronista, José Mayans (Formosa), pidió que el proyecto volviera a la comisión. Se votó su pedido, pero solo cosecharon 31 apoyos. El Gobierno mostró los 38 votos afirmativos. De allí saldrán los apoyos necesarios para que, pasada la medianoche, La Libertad Avanza festeje una diluida victoria.

Fiel a su estilo, Bullrich hizo sonar la caja de resonancia que es el Congreso para desmarcarse una vez más de Javier Milei. Hizo referencia a la decisión del presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, de retirar a su embajador de la Argentina. Algo que en el Gobierno se resistieron a hacer, por fuera del canciller Pablo Quirno.

"Creo que hoy estamos trabajando fuerte en muchísimos frentes con Brasil y eso va a seguir. Le pido al presidente Lula y a Brasil que vuelva el embajador Bitelli a Argentina. Queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que Argentina y Brasil han mantenido siempre", planteó en desacople con la estrategia de la Casa Rosada.

El peronismo también puede darse el gusto del festejo, quizá menos rimbombante que el de Bullrich. El estiramiento del tratamiento de este proyecto fue una estrategia coordinada entre José Mayans y Eduardo "Wado" De Pedro, que trabajaron para postergar lo más posible el tratamiento de este proyecto —que iba a ser tratado por primera vez en mayo y sufrió cuatro postergaciones— mientras fogoneaban el debate en la opinión pública con la consigna.

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"Si no conseguíamos que votaran en contra, les pedíamos que por lo menos pidieran postergar el debate para más adelante. Y los aliados subían su precio. Mientras tanto, trabajamos para instalar el tema. Y así estuvimos varios meses hasta que se armó la marcha y ya nadie quería defender el proyecto", deslizó a MDZ uno de los estrategas de la oposición, quien jamás imaginó que la campaña en contra de la modificación a la Ley de Tierras lograra que las cantantes Emilia Mernes y Tini se expresaran públicamente respecto a lo que ocurre dentro de su país.

Anabel Fernández Sagasti no podrá votar y el peronismo lo avaló

Finalmente la peronista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) no podrá votar. Tampoco el radical Flavio Fama (Catamarca). El peronismo aceptó votar a mano alzada el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se defina más adelante si en casos excepcionales se habilita el voto a distancia. Y levantó la mano sin defender a su compañera de bloque que atraviesa un embarazo de riesgo y no puede recorrer largas distancias. Una de las pocas que se abstuvo de levantar la mano fue Juliana Di Tullio (Buenos Aires), que agarró su celular y puso su atención en la pantalla.

En el entorno de la senadora por Mendoza creció el malestar. Algunos sienten que "la dejaron sola" y "no defendieron su derecho al voto". Un rato antes de la votación, José Mayans acordó con Patricia Bullrich la decisión del giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales; en los hechos, que Fernández Sagasti no votaría.

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Desde la conducción del bloque, que hace un tiempo vienen con algunas leves cruzadas con esta senadora por Mendoza, sostuvieron: "No podíamos dejar un antecedente de que si alguien tiene un problema personal se habilita la participación a distancia. Porque no era solo lo de Anabel. Estaba también lo de Fama, que se lastimó, lo operaron y quería votar desde su provincia". "Si nosotros habilitamos eso, el día de mañana, el Gobierno puede conseguir el quórum de cualquier forma, hacen que cualquier senador aliado prenda el celular y sesiona", razonaron desde el kirchnerismo.

La imposibilidad de Fernández Sagasti de viajar también cayó en la interna entre Axel Kicillof y La Cámpora. "Desde el 16 de julio se sabía que se iba a tratar hoy y dos días antes salió a decir que no podía viajar", fustigaron distintos alfiles del peronismo alineados con el gobernador bonaerense.

La versión que dan desde el bloque que preside Mayans sostiene que la senadora "tenía todo listo para viajar, pero un día antes fue al médico y le dijeron que su embarazo de 32 semanas era de riesgo y que no podía viajar". "Hay que ser muy estúpido para creer que Anabel iba a especular con esto", señalaron, sin anestesia, desde el tercer piso del Palacio Legislativo.

En este escenario, el Gobierno tiene el camino allanado para cerrar el puño y tener una minúscula celebración pero no mucho más. Los errores no forzados del oficialismo con el tratamiento de esta ley dejaron a un peronismo mucho más articulado de lo que estaba hace cuatro meses, cuando empezó a discutirse este proyecto.

Pero las victorias, son victorias.