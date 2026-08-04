El consumo de los hogares cayó en junio y cortó dos meses de recuperación

Tras dos meses de mejora, el consumo de los hogares volvió a mostrar una caída en junio pasado y registró un retroceso interanual del 1%. De esta manera, el índice retomó la senda negativa que se vio durante el primer trimestre.

Por su parte, en la comparación desestacionalizada frente a mayo, la merma fue del orden del 1,6% en el sexto mes del año, por lo que sigue estando en niveles relativamente bajos, pese a la desaceleración de la inflación registrada en el mes que fue de 1,9%.

Los datos se desprenden del Indicador de Consumo (IC) que elabora la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) , el cual mide la evolución mensual del consumo de bienes y servicios finales de los hogares.

Así, el informe señaló que si bien la menor inflación alivió de manera parcial la presión sobre los ingresos reales de los hogares, remarcó que el ingreso disponible aún mostró un retroceso interanual al compararse con un período de recuperación registrado durante el año 2025.

En cuanto al desagregado por rubros, el de indumentaria y calzado registró una caída interanual estimada del 4,6%, mientras que en transporte y vehículos retrocedió el 7,4%. En cuanto a recreación y cultura, también mostró un descenso en el orden del 8,1% interanual.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Por otro lado, en contraste, vivienda, alquileres y servicios públicos fue el rubro de mejor desempeño, ya que tuvo un crecimiento del 9,4% interanual, impulsado por un incremento de 18,5% en la demanda eléctrica. El resto de los rubros registró una baja interanual de 2%, mientras que el consumo se mantuvo en niveles similares a los observados durante el mes de junio del año 2019, antes de la pandemia.

Financiamiento

La CAC consideró que la continuidad del proceso de desaceleración de la inflación será determinante para impulsar nuevamente el ingreso de las familias y, en consecuencia, su capacidad de consumo.

En cuanto al financiamiento, el informe sostuvo que el estancamiento del consumo de bienes durables abre interrogantes sobre cuál será el motor de la recuperación del consumo en los próximos meses y remarcó que una menor morosidad y una recuperación del crédito serán factores clave para impulsar nuevamente la demanda de vehículos, electrodomésticos e inmuebles.