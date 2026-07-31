BlowMax impulsa un modelo de beneficios corporativos enfocado en el consumo cotidiano

El concepto de salario emocional viene evolucionando. Si durante años estuvo asociado a beneficios como horarios flexibles, capacitaciones o descuentos en distintos servicios, hoy las empresas buscan herramientas que también generen un impacto concreto en la vida cotidiana de sus colaboradores.

En ese escenario, la cadena mendocina BlowMax decidió potenciar PUNTOS BLOW , un programa de beneficios pensado para empresas, organismos e instituciones que buscan reconocer y fidelizar a empleados, clientes, proveedores, distribuidores o socios mediante créditos destinados a la compra de productos de consumo masivo.

La propuesta combina una plataforma digital de gestión con un beneficio de uso inmediato, orientado a facilitar el acceso a bienes esenciales y, al mismo tiempo, fortalecer las estrategias de incentivos de las organizaciones.

PUNTOS BLOW permite que las empresas acrediten créditos a sus beneficiarios de forma rápida y completamente digital. Una vez registrado en la aplicación de BlowMax, el usuario recibe la acreditación en menos de 24 horas y puede utilizar el saldo para realizar compras en cualquiera de las sucursales de la cadena o a través de su tienda online, pagando mediante un código QR.

Los créditos pueden utilizarse en una o varias compras y están destinados a la adquisición de productos de primera necesidad, transformando un beneficio corporativo en una herramienta con impacto directo en el consumo diario.

Para las organizaciones, el sistema también representa una solución de gestión. La plataforma permite definir montos diferenciados para cada beneficiario, establecer acreditaciones mensuales o estacionales y administrar los saldos de manera digital, sin costos adicionales de implementación o mantenimiento.

Una plataforma que combina incentivos y fidelización

Más allá del beneficio puntual, PUNTOS BLOW fue diseñado como un ecosistema de incentivos. El programa puede utilizarse tanto para colaboradores como para clientes, proveedores, distribuidores o socios, adaptándose a diferentes estrategias de reconocimiento y fidelización.

A eso se suma el programa de fidelización de BlowMax, mediante el cual los usuarios acumulan reintegros en Puntos Blow con sus propias compras. Esos créditos pueden utilizarse en operaciones posteriores y también habilitan el acceso a una red de comercios adheridos con descuentos y promociones exclusivas, ampliando el alcance de los beneficios.

Desde la empresa destacan que esta propuesta busca generar una comunidad de beneficios circulares, donde los incentivos no se agotan en una única compra, sino que promueven nuevas oportunidades de ahorro para quienes forman parte del programa.

Con presencia en Ciudad, Guaymallén, Las Heras y Luján de Cuyo, BlowMax apunta a consolidar esta herramienta como una alternativa para empresas públicas y privadas que buscan fortalecer sus políticas de beneficios con una solución digital, flexible y vinculada al consumo cotidiano.