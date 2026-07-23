La inflación baja pero el consumo no repunta, mientras crece la mora y cae el ingreso disponible

Pese a que la inflación retomó un sendero de desaceleración, las ventas en los comercios no logran despegar. Los ingresos de los hogares aún se encuentran deprimidos y, junto a la mora en alza, ponen un freno a la recuperación del consumo masivo.

El último dato del Indec marcó que el IPC fue de 1,9% en junio. Así, marcó el tercer mes consecutivo a la baja y se ubicó en niveles de julio del año pasado.

Pero el consumo masivo todavía no logra repuntar. Las ventas cayeron en junio un 2,4% mensual y un 2,7% interanual, según los datos del último informe de la consultora Scentia. Así, hilvanó seis meses consecutivo de retrocesos frente a 2025. El acumulado del año ya marca un rojo de 2,9%. El único canal que registró subas fue el e-commerce.

Incluso, dentro del total, en los supermercados el consumo se desplomó un 4,6% en el primer semestre. Los dos productos que más retrocedieron fueron alimentos perecederos (-10,5%) y bebidas sin alcohol (-8,3%).

Es más, el nivel actual del consumo se encuentra un 17% abajo desde antes que asumiera la presidencia Javier Milei.

Los datos del Indec también reflejan una contracción del consumo. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, las ventas en shoppings retrocedieron 5,7%, mientras que se contrajo en supermercados y autoservicios mayoristas 3,3% y 3,2%, respectivamente.

El impacto de los ingresos y la mora en el consumo

Detrás de esta dinámica aparecen dos factores que impactan. En primer lugar, el ingreso disponible de los hogares, que surge de descontar los gastos fijos del ingreso total, cayó 2,1% en la comparación mensual y 5,1% en la interanual durante mayo, de acuerdo a estimaciones de Equilibra.

Así, el indicador quedó 16,5% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023, la base que la consultora utiliza como punto de comparación. Esto se debe a que los salarios en términos reales aún no logran despegar. Además, de que los gastos fijos, las tarifas de los servicios y el alquiler, vienen en constante aumento.

A su vez, la mora en niveles récord incide en la reucepración del crédito y retrae la capacidad de consumo. Según estimaciones de la consultora 1816, a partir de los datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), el porcentaje de créditos familiares con atrasos superiores a 90 días trepó al 12,7% en mayo. Es decir, cerca de 7 millones de personas. El último dato oficial, elaborado por el BCRA correspondiente a abril, arrojó un 12,1%.