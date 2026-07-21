Estufa eléctrica: cuántas horas conviene usarla para no disparar el consumo

Con la llegada de las temperaturas más bajas, las estufas eléctricas vuelven a ganar espacio en los hogares. Son prácticas, calientan rápidamente y no necesitan instalaciones complejas, pero también integran el grupo de artefactos que más energía demandan. Por eso, controlar el tiempo de funcionamiento resulta clave para evitar sorpresas en la factura.

Una referencia razonable es utilizarlas durante tres o cuatro horas distribuidas a lo largo del día, especialmente en los momentos de mayor frío. Sin embargo, ese límite no constituye una fórmula universal: el consumo cambia según la potencia del equipo, el tamaño de la habitación, la temperatura exterior, la calidad del aislamiento y el nivel de calor seleccionado.

La cuenta básica es sencilla: hay que dividir la potencia expresada en watts por 1.000 y multiplicar el resultado por las horas de funcionamiento. Una estufa de 2.000 W consume 2 kilovatios hora por cada hora que permanece encendida a máxima potencia. Si funciona durante tres horas, demandará aproximadamente 6 kWh; si se utiliza cuatro, llegará a 8 kWh.

En cambio, una estufa de cuarzo o halógena de 1.500 W consume cerca de 1,5 kWh por hora. El ENRE incluye estos valores orientativos en su listado de consumos residenciales.

Apagar el aparato cuando el ambiente alcanzó una temperatura confortable ayuda, pero el mayor ahorro se consigue evitando que el calor escape. Cerrar puertas, utilizar burletes en ventanas y calefaccionar solamente las habitaciones ocupadas reduce la cantidad de ciclos necesarios.

Hacer un buen uso de la estufa en invierno puede bajar considerablemente el consumo en la factura de la luz. Foto: Archivo MDZ

Los modelos con termostato ofrecen otra ventaja: interrumpen automáticamente el consumo cuando llegan a la temperatura elegida y vuelven a encenderse cuando el ambiente comienza a enfriarse. También conviene usar la potencia máxima solo al inicio y pasar luego a una posición intermedia. Al comprar un equipo nuevo, la etiqueta de eficiencia energética permite comparar alternativas antes de decidir.

Seguridad: por qué no conviene dejarla encendida de noche

El ahorro no es la única razón para limitar las horas de uso. Las estufas portátiles deben mantenerse alejadas de cortinas, ropa de cama, muebles y otros materiales inflamables. Tampoco corresponde cubrirlas para secar prendas ni conectarlas a zapatillas, adaptadores múltiples o extensiones que no soporten su potencia. Una demanda de 1.500 o 2.000 W puede recalentar conexiones deficientes. Salvo que el fabricante indique expresamente que el modelo fue diseñado para un funcionamiento prolongado y controlado, lo más seguro es apagarlo antes de dormir o salir de la vivienda.

No existe, entonces, una cantidad exacta de horas que garantice por sí sola una factura baja. Las tres o cuatro horas pueden servir como referencia para organizar el uso diario, pero un equipo potente trabajando en una casa con filtraciones seguirá generando un consumo elevado. Para conocer el impacto real, se debe multiplicar los kWh utilizados por el valor de la energía que figura en la factura, considerando que impuestos, cargos fijos y subsidios varían según cada usuario.

La estrategia más eficiente combina períodos acotados de funcionamiento, termostato, buen aislamiento y elección del equipo adecuado para cada espacio. Un panel de 600 W puede alcanzar para un dormitorio pequeño, mientras que una habitación amplia probablemente necesite mayor potencia. Calefaccionar únicamente los ambientes ocupados y conservar el calor ya producido suele ser más efectivo que mantener una estufa encendida de manera continua.