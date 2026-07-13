Un voraz incendio consumió dos viviendas y dejó un hombre intoxicado en Luján de Cuyo

El incendio se inició en una vivienda de Las Compuertas y se propagó rápidamente hacia otra construcción. Un hombre sufrió intoxicación por monóxido de carbono.

Dos viviendas fueron consumidas por un incendio durante la noche del domingo en la zona de Las Compuertas, en Luján de Cuyo. Como consecuencia del siniestro, un hombre resultó intoxicado por monóxido de carbono y debió ser asistido por personal médico.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 23, sobre la Ruta 7, detrás de la fábrica de alfajores Entre Dos.

Una estufa provocó el incendio Tal como manifestaron los moradores a la Policía, habían dejado una salamandra encendida junto a una pared de madera, circunstancia que habría provocado el inicio del fuego. Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron una segunda vivienda.

Bomberos trabajaron en dos frentes para controlar el incendio, extinguir las llamas y realizar las tareas de enfriamiento.

Durante el operativo, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a un hombre, quien fue diagnosticado con intoxicación por monóxido de carbono.