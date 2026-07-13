Un incendio dejó cuatro heridos y pérdidas totales en una vivienda de Las Heras: investigan si fue intencional

Cuatro personas resultaron heridas por el incendio que destruyó una vivienda prefabricada. La denuncia apunta a que el siniestro fue provocado intencionalmente.

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas durante la madrugada, en un incendio que destruyó por completo una vivienda prefabricada en Las Heras. La Justicia investiga si el fuego fue provocado de manera intencional. Los heridos fueron trasladados de emergencia para recibir asistencia especializada.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 4 en una vivienda ubicada en la intersección de Paso del Portillo y Guido Spano, donde por motivos que aún son materia de investigación el domicilio sufrió incendio que consumió la totalidad del recinto.

Un incendio intencional Como consecuencia del incendio, dos adultos sufrieron quemaduras sin compromiso de las vías respiratorias y fueron asistidos en el Hospital Lagomaggiore. En tanto, una menor presentó intoxicación por monóxido de carbono y otro niño debió ser internado en terapia intensiva en el Hospital Pediátrico Humberto Notti.

Bomberos trabajaron sobre dos frentes para extinguir las llamas, aunque el fuego provocó pérdidas totales en la vivienda.