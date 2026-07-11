Un mendocino contó el drama que se vive por el mega incendio en España: "Esto parece la guerra"

El devastador incendio forestal que azota la provincia de Almería , en el sur de España , ya dejó un saldo de 12 muertos, ocho heridos, siete denuncias por desaparición y más de 6.600 hectáreas arrasadas, mientras cientos de brigadistas continúan trabajando para contener uno de los siniestros más graves registrados en los últimos años en el país.

En ese escenario de conmoción se encuentra Gerardo Rosi , un mendocino oriundo de Guaymallén que emigró desde Argentina junto a su familia hace poco más de un año en busca de un futuro mejor. Actualmente trabaja en el rubro gastronómico y, aunque vive a unos 14 kilómetros del foco principal del incendio, aseguró que la magnitud de la tragedia se percibe en toda la región.

"Ahora lo están sofocando un poco. Esto parecía la guerra. Barcos, aviones cargando agua del mar, militares desplegados. Hay muchos muertos y gente desaparecida", relató el mendocino al describir el enorme operativo desplegado por las autoridades para intentar controlar las llamas.

Gerardo explicó que el paisaje donde se produjo el incendio presenta características similares a las del pedemonte mendocino, lo que favoreció la rápida propagación del fuego. "Esto es a 14 kilómetros de donde vivimos nosotros. No te imaginás el humo que hay. Acá son todas montañas. Es como las casas en el pedemonte de Mendoza, donde está todo seco porque hace como tres meses que no llueve. Hay mucha humedad por el mar, pero no hay lluvia. En agosto recién empiezan las lluvias", comentó.

Las autoridades españolas confirmaron que el incendio ya obligó a evacuar a 1.448 personas , mientras la Guardia Civil mantiene un intenso operativo para localizar desaparecidos, inspeccionar viviendas y tratar de identificar a las víctimas mediante análisis de ADN. Además, fueron detenidas dos personas por desobedecer las órdenes de evacuación e intentar regresar a la zona afectada.

El mendocino también explicó que el fuego golpeó una de las zonas residenciales más exclusivas de Almería. "Esto fue en un pueblo donde vive gente de mucha plata. Hay gente de Inglaterra, Gales y de otros países, a los que les gusta vivir tranquilos y tienen casas quintas. Esto es terrible", afirmó.

La conmoción llegó incluso al deporte. Según contó Gerardo, la tragedia estuvo presente antes del encuentro entre España y Bélgica por el Mundial 2026. "Tan terrible que antes del partido hubo un minuto de silencio por las víctimas. Es tremendo lo que ha pasado en Andalucía. Nos dio mucho miedo, más allá de que estamos a unos cinco pueblos del lugar de la tragedia", expresó.

Mientras las condiciones meteorológicas muestran una leve mejoría, los equipos de emergencia continúan combatiendo el incendio y buscando a personas desaparecidas. España atraviesa un año especialmente crítico en materia de incendios forestales: antes de esta tragedia ya se habían registrado 15 grandes focos en lo que va de 2026, más del doble del promedio anual de la última década, en un contexto que vuelve a poner el foco sobre el impacto del cambio climático y la necesidad de reforzar las tareas de prevención.