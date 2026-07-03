El futsal mendocino ya tiene a sus cuatro semifinalistas: quiénes siguen en carrera por el título

El futsal mendocino en recta final: Jockey eliminó a Godoy Cruz, Alemán a Cementista y el martes se jugarán dos semifinales que prometen grandes emociones.

El Torneo Apertura de futsal de Mendoza ya conoce a sus cuatro mejores equipos. Tras una intensa jornada de cuartos de final, Jockey Club, Alemán, Don Orione y Andes Talleres lograron avanzar y el próximo martes 7 de julio disputarán las semifinales en busca de un lugar en la gran final.

El futsal mendocino ya tiene sus aspirantes al titulo Uno de los clasificados fue Andes Talleres, que protagonizó el partido con mayor cantidad de goles de la jornada. El Matador derrotó 6 a 4 a Villa Hipódromo en un encuentro abierto y cambiante para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

El Matador entre los cuatro mejores. Fefusa Por su parte, Don Orione confirmó su buen momento al imponerse 3 a 1 sobre Regatas, resultado que le permitió seguir en carrera por el título.

La serie más pareja fue la que protagonizaron Alemán y Cementista. En un duelo muy equilibrado, el conjunto teutón se quedó con la clasificación al vencer 5 a 4, en uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final.

En tanto, Jockey Club no dejó dudas y eliminó a Godoy Cruz con un contundente 4 a 0, mostrando una sólida actuación tanto en defensa como en ataque.



