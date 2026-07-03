Marcelo Gallardo anunció que se va de ESPN en pleno Mundial y hay especulaciones: qué dijo

A menos de un mes de su debut como comentarista deportivo, Gallardo sorprendió al dar a un paso al costado tras haber cubierto apenas un puñado de partidos.

A meses de dejar River, Marcelo Gallardo tomó una nueva responsabilidad como comentarista de ESPN. Un rol que nunca antes había ejercido y que tomó junto con Carlos Tevez para acompañar los relatos de Sebastián "el Pollo" Vignolo para las transmisiones de Disney+ del Mundial 2026.

Y si bien parecía andar todo sobre ruedas y durante los partidos que cubrió se generaron algunos momentos interesantes, esta novedosa etapa tuvo una vida corta. Es que este viernes por la tarde, en la previa del partido entre Argentina y Cabo Verde, anunció su salida del canal.

Marcelo Gallardo anunció que deja ESPN ESPN "Hasta acá llegó mi participación. Tenía obligaciones anteriores que tenía que cumplir, gracias por el espacio", contó el Muñeco desde el Hard Rock Stadium de Miami en diálogo con Mariano Closs, sin dar mayores detalles. Aunque hizo una pequeña salvedad a futuro: "Si Argentina llega a la final, esperemos, yo estaré acá".

Tras dar esta noticia, comenzaron a trascender alguna especulaciones, especialmente en redes sociales, respecto de si ya tiene definido o no qué va a hacer a continuación y si ya tiene un próximo desafío como DT. En la última semana surgió el rumor de que podría llegar a hacerse cargo de la Selección de Uruguay tras el fracaso de Marcelo Bielsa, aunque rápidamente se fue esfumando.