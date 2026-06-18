El picante comentario de Marcelo Gallardo sobre una decisión de Scaloni en la Selección argentina: "Me cuesta imaginarlo"

En la previa de la goleada ante Argelia, Gallardo lanzó un picante comentario acerca de una sorpresiva decisión que tomó el DT con uno de los referentes.

Marcelo Gallardo tuvo este martes su estreno oficial como analista de los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026 y dejó una de las primeras reflexiones que rápidamente generó repercusión. En la previa del debut frente a Argelia, el exentrenador de River admitió su sorpresa por la decisión de Lionel Scaloni de dejar a Nicolás Otamendi en el banco de suplentes.

El Muñeco, que ya había tenido algunas apariciones televisivas y participó en transmisiones junto al Kun Agüero, se sumó a la cobertura de ESPN y analizó distintos aspectos del equipo argentino. Entre ellos, puso el foco en la conformación de la defensa y reconoció que no imaginaba al experimentado central fuera del once inicial.

El picante comentario de Marcelo Gallardo sobre la de Scaloni de dejar afuera a Otamendi “No lo veo a Otamendi afuera, sería una sorpresa. Si juega Licha (Lisandro Martínez), me parece que ahí Scaloni estaría pensando en una variante de sistema, pero particularmente me cuesta verlo a Otamendi fuera del debut en el Mundial”, expresó Gallardo durante la transmisión.

X @SC_ESPN La decisión del entrenador argentino finalmente apuntó a una zaga integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, apostando por una dupla que ya supo rendir en los grandes desafíos de la Scaloneta. Otamendi, uno de los referentes del plantel y futuro jugador de River una vez finalizada la Copa del Mundo, quedó como alternativa en el banco de suplentes.