Alentando a la Selección argentina: mirá quiénes estuvieron en la previa del partido en la Arístides

Amigos, familias y parejas disfrutaron de la previa del primer partido de la Selección argentina en el Mundial 2026. Todos los sociales de la Arístides.

Virginia, Luciana y Leila salieron de la facultad y se fueron a la Arístides.

A pesar del frío, grupos de amigos, familias y parejas decidieron disfrutar del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 en la Arístides para ver el partido en pantalla gigante. Banderas, camisetas, vuvuzelas y gorritos coparon el polo gastronómico.

Arístides, la favorita de los jóvenes y turistas Unas dos horas antes del partido, solo un puñado de comensales ocupaban las mesas en la Arístides que estaba vestida de celeste y blanco, mientras los mozos alentaban a los transeúntes con promociones y descuentos especiales.

Entre las mesas, una de las más llamativas fue la de un grupo de extranjeros de distintos países que están en Mendoza participando de una conferencia en seguridad. "Podíamos quedarnos en el hotel y ver el partido, pero preferimos venir a un bar y vivir la pasión por el futbol con la gente. Es una experiencia", dijo Eloísa de San Pablo que estaba envuelta en una bandera argentina.

Marcos Garcia / MDZ En otro restaurante, tres estudiantes de ingeniería franceses disfrutaron de una promoción de hamburguesas mientras miraban la previa del partido de Argentina-Argelia. "Vimos el partido de Francia aquí, vamos a ver este partido de Argentina y los próximos también", aclaró Thomas y agregó que están de intercambio desde febrero por seis meses en la UNCuyo.

Tres amigas de 18 años también decidieron disfrutar del partido en la Arístides aunque admitieron saber poco de fútbol ese no fue un impedimento para vivir la fiebre mundialista y apoyar a la Scaloneta.