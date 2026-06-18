Mario Kempes reveló que los jugadores de la Selección argentina no le hablan: el motivo

Mario Kempes reveló que los futbolistas del plantel campeón del mundo no se dirigen hacia él por un fuerte enojo que tuvo con ellos en el pasado.

Mario Kempes fue uno de los invitados de lujo que tuvo la Selección argentina en su debut mundialista en Kansas City. El histórico goleador que lideró la conquista del Mundial de 1978 presenció desde el palco la goleada por 3-0 sobre Argelia y, en medio de la alegría por el presente del equipo, sorprendió con una confesión sobre su vínculo con los actuales campeones del mundo.

En una entrevista con República Fútbol, el exdelantero recordó el enojo que sintió tras la inesperada derrota frente a Arabia Saudita en el debut de Qatar 2022 y, entre risas, aseguró que los futbolistas todavía no se lo perdonan. “Me calenté tanto que ninguno de los jugadores me habla todavía”, lanzó con humor al rememorar aquella jornada que sacudió al fútbol argentino.

Kempes reveló que los jugadores de Argentina no le hablan por su enojo post caída ante Arabia en Qatar 2022 X @rep_futbol Kempes también contó cómo vivió ese momento apenas terminó el partido. “En ese partido con Arabia me subí al micro que nos llevaba al hotel y justo me llamaron de Córdoba. Se me salían los indios por todos lados y dije: ‘No se puede jugar así, así no gana un Mundial’”, recordó el Matador, dejando en evidencia la frustración que le provocó aquella actuación.

Sin embargo, el campeón del mundo en 1978 destacó la capacidad de reacción que tuvo el equipo de Lionel Scaloni y remarcó que todos los campeones necesitan una cuota de fortuna para alcanzar la gloria. “Pero dio la buena fortuna, que debe tener todo campeón, de que fueron levantando poco a poco. Se remontó con México y después fueron creciendo hasta llegar a la final y ganarla”, explicó.