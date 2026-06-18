Canadá vs. Qatar, un duelo clave para el Grupo B del Mundial 2026: hora, TV y streaming

Canadá y Qatar jugarán este jueves desde las 19:00 en el estadio BC Place de Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 . El encuentro podrá verse a través de DGO y DSports.

La selección canadiense afronta un partido determinante para sus aspiraciones en la Copa del Mundo. Después de igualar 1-1 frente a Bosnia-Herzegovina en Toronto , el equipo dirigido por Jesse Marsch buscará conseguir la primera victoria mundialista de su historia y dar un paso importante hacia la clasificación a los octavos de final.

El empate conseguido en el debut tuvo un valor especial para Canadá , ya que significó su primer punto en una Copa del Mundo masculina luego de las derrotas sufridas en México 1986 y Qatar 2022. Además, dejó al Grupo B completamente equilibrado, con los cuatro equipos igualados en unidades y diferencia de gol.

La principal incógnita en el conjunto local continúa siendo Alphonso Davies. El capitán canadiense no pudo participar del estreno debido a una lesión muscular y todavía trabaja para regresar a la actividad. Durante los últimos entrenamientos en Vancouver realizó parte de las tareas junto a sus compañeros, aunque Canada Soccer mantiene la cautela respecto de su evolución. Incluso Stephen Eustáquio, uno de los referentes del plantel, reconoció que desconoce si el lateral podrá estar disponible para el compromiso ante Qatar.

Mientras tanto, la atención ofensiva recae sobre Jonathan David. El máximo goleador histórico de Canadá atraviesa un período sin goles y fue reemplazado a los 61 minutos en el debut ante Bosnia-Herzegovina.

Pese a ello, dentro del plantel mantienen plena confianza en el delantero. Tanto Niko Sigur como Ali Ahmed remarcaron durante la semana que David sigue siendo una pieza fundamental y que esperan verlo reencontrarse pronto con el gol.

Qatar quiere confirmar las buenas sensaciones del debut

La selección de Qatar llega fortalecida después de rescatar un empate 1-1 frente a Suiza en Santa Clara. El conjunto dirigido por Julen Lopetegui resistió durante largos pasajes del encuentro y encontró la igualdad en tiempo de descuento gracias a una acción protagonizada por Boualem Khoukhi que terminó siendo contabilizada como autogol del defensor suizo Miro Muheim.

Qatar, que viene de empatar ante Suiza, se mide ante Canadá, uno de los anfitriones del torneo. EFE

Ese resultado ya representa una mejora respecto de la actuación catarí en la Copa del Mundo de 2022, cuando perdió sus tres compromisos como país anfitrión.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones favorece a Canadá. En septiembre de 2022 se impuso por 2-0 en un amistoso disputado en Viena, con goles de Cyle Larin y Jonathan David. Sin embargo, desde entonces ambos equipos atravesaron cambios importantes tanto en sus planteles como en sus cuerpos técnicos.

Un duelo clave para la lucha por el Grupo B

Canadá confía en aprovechar el respaldo de su público en Vancouver, una de las sedes centrales del torneo. Una victoria le permitiría llegar con mejores perspectivas a la última jornada de la fase de grupos y mantener la ilusión de terminar como líder de la zona.

Qatar, por su parte, intentará repetir la fórmula que le permitió sorprender a Suiza: orden defensivo, paciencia y eficacia en los momentos decisivos. Con el grupo completamente abierto, el encuentro aparece como una oportunidad valiosa para ambos seleccionados.

Probables formaciones

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Luc De Fougerolles; Stephen Eustáquio, Ismaël Koné; Tajon Buchanan, Ali Ahmed, Cyle Larin; Jonathan David. DT: Jesse Marsch.

Qatar: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Homam Ahmed; Assim Madibo, Ahmed Fathy, Karim Boudiaf; Edmilson Junior, Akram Afif y Yusuf Abdurisag. DT: Julen Lopetegui.