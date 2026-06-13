Qatar dio la primera gran sorpresa del Mundial: le empató 1-1 a Suiza y sumó por primera vez en la historia

A los 49' del complemento, el seleccionado catarí llegó al agónico empate con un cabezazo de Khoukhi y sumó su primer punto en una Copa del Mundo.

Ahmed Fathy celebra el agónico e inesperado tanto del empate de Qatar frente a Suiza, que erró muchas ocasiones para liquidar el resultado y lo pagó caro.

La selección de Qatar dio la primera gran sorpresa en esta incipiente Copa del Mundo. Por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, igualó agónicamente frente a Suiza y sumó el primer punto en la historia de los mundiales. Histórico.

Suiza se había puesto en ventaja en el primer tiempo a través de un penal del delantero Breel Embolo, mientras que los cataríes llegaron a la igualdad a través del defensor Boualem Khoukhi.

Qatar y Suiza se enfrentan en San Francisco Qatar y Suiza se enfrentaron en San Francisco en el primer partido de la jornada de este sábado. EFE Luego de un disputado inicio, en el que ambas selecciones tuvieron buenas chances para abrir el marcador, el árbitro hondureño Saíd Martínez cobró penal para Suiza por una falta en el área chica del arquero catarí Mahmoud Abunada sobre el mediocampista Remo Freuler.

El seleccionado suizo, uno de los equipos más competitivos de Europa en los últimos años, se puso en ventaja a los 16' del primer tiempo por intermedio del delantero Breel Embolo, quién abrió el marcador con una precisa ejecución de penal.

El gol del 1-0 de la selección de Suiza ante Qatar Embolo, de penal, puso el 1 a 0 ante Catar Embolo, de penal, puso el 1 a 0 ante Catar. DSports A partir de allí, los jugadores suizos crecieron en confianza y generaron muchísimas oportunidades antes de que finalizara la primera mitad, pero sufrieron la falta de eficacia y no pudieron estirar la ventaja.