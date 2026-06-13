Qatar dio la primera gran sorpresa del Mundial: le empató 1-1 a Suiza y sumó por primera vez en la historia
A los 49' del complemento, el seleccionado catarí llegó al agónico empate con un cabezazo de Khoukhi y sumó su primer punto en una Copa del Mundo.
La selección de Qatar dio la primera gran sorpresa en esta incipiente Copa del Mundo. Por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, igualó agónicamente frente a Suiza y sumó el primer punto en la historia de los mundiales. Histórico.
Suiza se había puesto en ventaja en el primer tiempo a través de un penal del delantero Breel Embolo, mientras que los cataríes llegaron a la igualdad a través del defensor Boualem Khoukhi.
Luego de un disputado inicio, en el que ambas selecciones tuvieron buenas chances para abrir el marcador, el árbitro hondureño Saíd Martínez cobró penal para Suiza por una falta en el área chica del arquero catarí Mahmoud Abunada sobre el mediocampista Remo Freuler.
El seleccionado suizo, uno de los equipos más competitivos de Europa en los últimos años, se puso en ventaja a los 16' del primer tiempo por intermedio del delantero Breel Embolo, quién abrió el marcador con una precisa ejecución de penal.
El gol del 1-0 de la selección de Suiza ante Qatar
A partir de allí, los jugadores suizos crecieron en confianza y generaron muchísimas oportunidades antes de que finalizara la primera mitad, pero sufrieron la falta de eficacia y no pudieron estirar la ventaja.
En la segunda mitad, los suizos siguieron desaprovechando chances clarísimas, mientras que con el pasar de los minutos empezaron a mover la pelota con mucha mayor paciencia y cuidando cada posesión, lo que provocó que perdieran profundidad.
Así fue como Suiza terminó pagando muy caro todas las chances desaprovechadas, ya que Qatar lo igualó contra todo pronóstico a los 50 minutos del complemento con un tremendo cabezazo de Khoukhi.
El agónico e histórico gol de Qatar para empatarle a Suiza
Con este resultado, el Grupo B está más parejo que nunca ya que los cuatro equipos (Qatar, Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina) tienen un punto cada uno.
En la próxima fecha, Suiza se enfrentará con Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar no la tendrá nada fácil ante uno de los organizadores, que es Canadá.
Fuente: NA.