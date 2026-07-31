Rumor y escándalo: Vozinha recibió un llamado especial y podría dejar plantado a Colo Colo

El arquero caboverdiano tiene un acuerdo con Colo Colo, pero dilata su llegada al país y en Chile aseguran que está negociando con otro club.

Cuando los flahses apuntaban a Colo Colo, el futuro de Vozinha podría dar un giro inesperado.

Parecía cuestión de horas. Después de un Mundial 2026 consagratorio con Cabo Verde, Vozinha tenía todo encaminado para transformarse en flamante refuerzo de Colo Colo, a tal punto que desde el club ya habían anunciado su llegada. Sin embargo, en las últimas horas apareció un inesperado giro que encendió todas las alarmas en Chile.

Alerta máxima en Chile: ¿se cae la llegada de Vozinha a Colo Colo? Josimar Dias, el arquero de 40 años, todavía no viajó a Santiago y desde distintos medios aseguran que analiza seriamente cambiar de destino. El principal interesado sería el Renaissance Sportive Berkane, uno de los clubes más importantes de Marruecos, que busca convencerlo con un proyecto deportivo mucho más ambicioso.

No obstante, el detalle que alimenta los rumores es que ese equipo africano acaba de contratar a Bubista. Sí, el entrenador que condujo a Cabo Verde a hacer historia en la Copa del Mundo.

El presidente de Colo-Colo confirmó el fichaje de Vozinha. ESPN La situación mantiene en vilo a Colo Colo por un motivo clave: Vozinha todavía no firmó contrato con el club chileno. Si bien existía un acuerdo de palabra, la ausencia de la rúbrica deja abierta la puerta para que el arquero cambie de decisión sin impedimentos reglamentarios.