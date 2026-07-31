Cuál es la postura de la Conmebol sobre la idea de FIFA de "privatizar" el Mundial, tras el no de UEFA y Concacaf

En medio del fuego cruzado, Sudamérica tomó una decisión respecto al proyecto que impulsa Gianni Infantino y divide aguas entre todas las confederaciones.

La batalla por el control del fútbol mundial recién arranca y va camino a un conflicto sin precedentes. El polémico proyecto de la FIFA, impulsado por Gianni Infantino, para que capitales privados financien el Mundial generó una verdadera rebelión en Europa, pero no todos se plantaron en contra.

Conmebol y una firme postura con el proyecto de la FIFA La Conmebol tomó una decisión y se encolumnó detrás del máximo dirigente suizo. Si bien todavía no hubo un comunicado oficial, la postura de la entidad que conduce Alejandro Domínguez se alinea con las ideas de Infantino, aunque no es novedad.

Durante el Mundial, Infantino y Domínguez compartieron varios actos oficiales y el presidente de la Confederación Sudamericana fue uno de los primeros en apoyar públicamente la idea de ampliar la Copa del Mundo a 64 selecciones, una propuesta que también dividió aguas entre las distintas confederaciones.

Infantino, presidente de la FIFA, quiere vender a capitales privados el 20% de los derechos del Mundial para aumentar los premios del Mundial y UEFA se opone. EFE En la vereda opuesta aparece Aleksander Ceferin. El jefe de la UEFA es el principal opositor a los cambios que busca imponer la FIFA y, junto con la Concacaf, ya dejó en claro que no acompañará la privatización de las competencias. Incluso, desde Europa comenzaron a hablar de posibles medidas extremas que podrían afectar el calendario internacional (lo que se conoce como boicot).