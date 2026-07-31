Video: qué le dijo el arquero de O'Higgins a Tomás Aranda después de que le picó el penal

La joya de Boca tuvo la chance de sellar la clasificación, pero sobró el momento y se lo adivinaron. Así reaccionó el 1 del conjunto chileno.

Aranda picó el penal, el arquero de O'Higgins le adivinó la intención y le dijo de todo.

La sufrida clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó con festejo, pero hubo un momento que hizo sufrir a todo el Xeneize en la definición por penales. Tomás Aranda tuvo la chance de liquidar la serie, eligió picarla y encontró una gran respuesta de Omar Carabalí, quien después protagonizó una reacción tan picante como polémica.

La joya de19 años tomó la responsabilidad de ejecutar el cuarto disparo de Boca. Con dos penales desperdiciados por O’Higgins, el equipo de Rodolfo Arruabarrena tenía la oportunidad de cerrar la clasificación. Sin embargo, Aranda intentó definir con sutileza, el arquero chileno no se movió del medio y atrapó la pelota.

Lo que siguió fue todavía más llamativo. Carabalí salió disparado hacia el juvenil xeneize y le festejó la atajada en la cara con gritos, insultos y gestos desafiantes, en una imagen que rápidamente se volvió viral.

Según captaron las cámaras de la transmisión, el arquero le lanzó una fuerte frase a Aranda: “Pendejo de mierda, la c... de tu madre. Acá no”, mientras celebraba efusivamente haber evitado el gol.