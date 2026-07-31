Así es la megaobra en el Autódromo de Buenos Aires para recibir al MotoGP y recuperar la Fórmula 1

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa la transformación más profunda de las últimas décadas. Con un 60% de avance, la Ciudad modificó el proyecto para garantizar el regreso del MotoGP en 2027 y dejar preparada una variante capaz de aspirar a recibir la Fórmula 1 .

Las obras comenzaron en enero de 2026 y están a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), con un diseño desarrollado junto con Tilke Engineers & Architects, firma especializada en circuitos internacionales . El cronograma contempla terminaciones progresivas desde fin de año, antes de las pruebas y homologaciones. Buenos Aires ya tiene confirmado el retorno del Mundial de Motociclismo, anunciado oficialmente por MotoGP . El regreso de la Fórmula 1, en cambio, continúa como objetivo y todavía no cuenta con una fecha ni un acuerdo oficial.

La principal reformulación consiste en preparar dos variantes de pista. La configuración destinada al MotoGP tendrá 4,3 kilómetros y 14 curvas, mientras que el diseño pensado para cumplir las exigencias de la Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros y contará con 15 giros . En ambos casos, el ancho mínimo será de 12 metros, pero llegará a 15 en la recta principal y a 18 en la primera curva.

El cambio más importante se encuentra en la zona ocupada hasta ahora por el kartódromo. La continuidad de la pista sobre ese espacio permitirá extender la recta opuesta e incorporar una nueva horquilla. La modificación busca adaptar el trazado a las regulaciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), además de ofrecer una alternativa para las competencias de motociclismo bajo las normas de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

Para avanzar en esa etapa, comenzó la demolición de la tribuna de la antigua horquilla y el desarme del kartódromo. La pista para karting será trasladada a otro sector del predio y contará con homologación internacional. Durante la transición, la Ciudad prevé construir un trazado provisorio para sostener la actividad deportiva de pilotos y categorías que utilizan esas instalaciones.

Sobre la futura pista ya pueden observarse sectores asfaltados y los primeros pianos de hormigón que marcarán los límites del recorrido. Esa superficie todavía forma parte de las pruebas previas a la colocación de la capa definitiva. El proyecto incluye una mezcla asfáltica diseñada para las exigencias de las competencias internacionales y un total de 4.400 metros de pianos.

La nueva pista tendrá dos configuraciones y podrá alcanzar los 4,87 kilómetros en su variante destinada a la Fórmula 1. Gobierno de la Ciudad

Los responsables de la obra estiman que los autos podrían alcanzar hasta 340 kilómetros por hora en la recta principal. La velocidad dependerá de la categoría y de la configuración elegida, pero el dato muestra el cambio de escala respecto del circuito anterior. El predio también será preparado para recibir hasta 150 mil espectadores por jornada.

Una obra que también avanza debajo de la pista

La renovación no se limita al pavimento. En distintos sectores continúan los movimientos de suelo, la preparación de calles de servicio y la construcción del shortcut, el atajo interno que conectará dos partes del circuito y permitirá utilizar configuraciones más cortas. También se levantan los muros de contención mediante tareas de armado, encofrado y hormigonado.

Otra intervención central es el sistema hidráulico. Los equipos ampliaron el zanjeo y la instalación de conductos pluviales para mejorar la respuesta del predio ante lluvias intensas. El drenaje es uno de los componentes necesarios para evitar acumulaciones de agua y garantizar condiciones seguras durante entrenamientos y competencias.

En la zona de la curva 1 se construye un túnel bajo la pista que conectará el acceso desde la avenida Roca con el paddock. La losa del techo ya fue hormigonada y la estructura estará preparada para soportar tránsito pesado. Esa conexión permitirá separar parte de la circulación interna del movimiento sobre el circuito y facilitar el ingreso de los vehículos de los equipos, materiales y servicios.

El edificio de boxes también comienza a ganar altura con el montaje de vigas y losas prefabricadas. Allí se inició el armado de los tabiques de escalera, mientras en el paddock avanzan los desagües cloacales, las canalizaciones para servicios públicos y el tendido destinado a comunicaciones. El objetivo es construir una infraestructura capaz de responder a los requerimientos técnicos, logísticos y televisivos de las grandes categorías.

"Cada paso que damos en la transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez nos acerca al objetivo de volver a poner a Buenos Aires en el centro del automovilismo mundial. Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que la Ciudad vuelva a ser sede de los grandes eventos internacionales y para que miles de vecinos puedan disfrutar de un autódromo moderno, seguro y con proyección de futuro", dijo el secretario de Deportes, Fabián Turnes.

Nuevos boxes, tecnología y el objetivo de recuperar la Fórmula 1

El Race Control, desde donde se supervisará la actividad deportiva, ya cuenta con trabajos en la caja del ascensor, albañilería, revoques y colocación de aberturas. También comenzaron las instalaciones eléctricas y los conductos de aire acondicionado. A esto se sumarán un ensanchamiento de la calle de boxes, un nuevo muro y sistemas electrónicos de señalización.

Las obras incluyen nuevos boxes, paddock, túneles de acceso y sistemas de seguridad homologables por la FIA y la FIM. Gobierno de la Ciudad

La tecnología ocupará un lugar central en el circuito renovado. El proyecto incorpora semáforos y banderas electrónicas LED compatibles con las exigencias de la FIA y la FIM, además de nuevos dispositivos de comunicación y control. Las áreas de escape, las defensas y los accesos también deberán superar las inspecciones de los organismos internacionales antes de habilitar una competencia.

"Vamos a volver a poner al Autódromo de la Ciudad a la par de los grandes circuitos del mundo. Y esto nos va a permitir no solo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1, un sueño que está cada vez más cerca", afirmó Jorge Macri. El jefe de Gobierno sostuvo que la obra permitirá recibir al MotoGP y acercará a Buenos Aires al objetivo de recuperar la Fórmula 1. También vinculó la inversión con la designación de la Ciudad como Capital Mundial del Deporte en 2027.

La distinción entre ambas categorías es importante. El MotoGP tiene acordado su regreso a Buenos Aires desde 2027, después de casi tres décadas fuera del Gálvez. La Fórmula 1 no compite allí desde el Gran Premio de Argentina del 12 de abril de 1998, ganado por Michael Schumacher, de acuerdo con el registro oficial de la categoría. La nueva pista busca reunir las condiciones técnicas necesarias, pero la eventual vuelta dependerá también de una negociación comercial y de su incorporación al calendario internacional.