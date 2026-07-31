La fuerte autocrítica del Vasco Arruabarrena pese a la clasificación de Boca: "Así no podemos"

Pese a clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Boca Juniors volvió a tener otra mala noche futbolística este jueves ante O'Higgins. Fue una derrota por 1-0 durante los 90 minutos y el pasaje se dio gracias a la victoria por el mismo resultado en la ida y luego el triunfo 4-3 en la tanda de penales.

Pero más allá de eso, el Xeneize dejó nuevamente un muy pálida imagen y preocupa el rendimiento pensando en lo que se viene en este segundo semestre que acaba de comenzar. Rodolfo Arruabarrena es consciente de esta situación, no buscó excusas en la conferencia de prensa y reconoció las falencias del equipo.

La fuerte autocrítica de Rodolfo Arruabarrena DSports "Nosotros teníamos que pasar, pero no nos ha gustado la manera. Hemos sufrido el partido después de los 10 o 15 minutos del primer tiempo. A lo último tuvimos situaciones, pero el rival fue superior. El objetivo era pasar por el momento, por la situación y lo que venimos acumulando de meses. Somos autocríticos y sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir", apuntó con total honestidad el Vasco.

Aún así, recalcó la importancia de seguir con vida en el certamen: "Lo importante para el grupo es pasar. Se vienen momentos muy duros y no pasar hoy hubiera sido un palo muy grande para todos. Hemos pasado. Ahora hay que descansar bien, entrenar mañana aquí y pensar en la Liga, que hemos fallado en el primer partido y debemos ser más competitivos".