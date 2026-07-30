Los insólitos errores de Álvaro Montero que casi le cuestan caro a Boca ante O'Higgins

En la revancha de los dieciseisavos de la Sudamericana, Álvaro Montero tuvo dos desaciertos que podrían haber terminado en goles de O'Higgins.

Boca Juniors volvió a dejar mucho que desear en la revancha de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana ante O'Higgins. No solamente le costó errores generar peligro en el área contraria, sino que nuevamente mostró inseguridades atrás, especialmente debajo de los tres palos con otra floja actuación de Álvaro Montero.

El arquero colombiano venía de ser muy duramente criticado por su desempeño en la caída 3-0 contra Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Clausura. Y esta noche en Chile volvió a cometer errores muy marcados que casi le cuestan caro al Xeneize en momentos muy sensibles del partido.

El resbalón de Álvaro Montero que casi termina en gol de O'Higgins EL RESBALÓN DE MONTERO EN BOCA VS. O'HIGGINS



El arquero colombiano salió a descolgar un centro alto y tuvo algunas dificultades para controlar la pelota.#Sudamericana pic.twitter.com/0wMJPztOkB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 31, 2026 El primero, y el más peligroso de los dos, se produjo en el primer tiempo, cuando quiso descolgar un centro en el área y, tras agarrar la pelota en el aire, se resbaló al volver a pisar el suelo y perdió el esférico. Afortunadamente, pudo reaccionar rápido y evitó la ventaja parcial el Celeste, aunque si se demoraba un segundo más, llegaba un delantero rival a definir con el arco desprotegido.

Y menos riesgoso, pero sí más insólito, en el arranque del complemento cometió una equivocación muy infantil. Promediando los 55, se demoró más de lo debido (8 segundos) en un saque de arco, por lo que el árbitro Wilmar Roldán cobró un córner en favor de los locales, el cual terminó en un cabezazo que, afortunadamente, no finalizó en gol.