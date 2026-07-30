En vivo: Boca cae 1-0 ante O'Higgins en Chile y la serie quedó empatada 1-1
Tras haber ganado la ida 1-0, Boca pierde la revancha contra O'Higgins por el gol de Francisco González al minuto 72. Con este resultado van a penales.
Tras haber ganado la ida 1-0 en la Bombonera, Boca Juniors se mide contra O'Higgins como visitante en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile, por la revancha de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En caso de igualar en el global, la serie se define por penales, sin tiempo extra.