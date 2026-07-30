Boca visita a O'Higgins en un duelo trascendental por la revancha de los 16avos: hora y TV
Tras ganar la ida 1-0 en la Bombonera, Boca se jugará todo en la vuelta ante O'Higgins esta noche en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Boca Juniors visitará esta noche a O'Higgins de Chile en busca de clasificar los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio El Teniente desde las 21.30, será controlado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, en el VAR estará su compatriota David Rodríguez y se podrá ver a través de DSports.
Así llegan Boca Juniors y O'Higgins
El Xeneize llega a este encuentro en ventaja, ya que en el encuentro de ida se impuso como local con un discreto 1-0, gracias al gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien definió tras una gran asistencia del mediocampista y capitán, Leandro Paredes.
De todas maneras, el equipo de la Ribera quedó envuelto en cuestionamientos luego de la goleada 3-0 que sufrió ante Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura, en un partido donde dejó una muy pobre imagen.
O'Higgins, por su parte, viene de perder 2-0 en condición de visitante contra Deportes Concepción por la Liga de Primera de Chile, donde marcha décimo luego de 16 fechas disputadas.
Probables formaciones
O'Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Estadio: El Teniente (Rancagua)
Árbitro: Wilmar Roldán (Col)
VAR: David Rodríguez (Col)
Hora: 21.30
TV: DSports
Fuente: NA