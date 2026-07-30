Boca visita a O'Higgins en un duelo trascendental por la revancha de los 16avos: hora y TV

Tras ganar la ida 1-0 en la Bombonera, Boca se jugará todo en la vuelta ante O'Higgins esta noche en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Boca Juniors visitará esta noche a O'Higgins de Chile en busca de clasificar los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio El Teniente desde las 21.30, será controlado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, en el VAR estará su compatriota David Rodríguez y se podrá ver a través de DSports.

Así llegan Boca Juniors y O'Higgins ¡ !



#Sudamericana

O'Higgins

Jueves 30/07

21:30

Estadio El Teniente

@ElCanaldeBoca #DaleBoca pic.twitter.com/8zGd5UH6hT — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 29, 2026 El Xeneize llega a este encuentro en ventaja, ya que en el encuentro de ida se impuso como local con un discreto 1-0, gracias al gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien definió tras una gran asistencia del mediocampista y capitán, Leandro Paredes.

De todas maneras, el equipo de la Ribera quedó envuelto en cuestionamientos luego de la goleada 3-0 que sufrió ante Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura, en un partido donde dejó una muy pobre imagen.

O'Higgins, por su parte, viene de perder 2-0 en condición de visitante contra Deportes Concepción por la Liga de Primera de Chile, donde marcha décimo luego de 16 fechas disputadas.

¡Se viene la revancha! Y juntos lo sacaremos adelante!!!! El Teniente será una caldera este jueves para ir en busca de revertir la llave frente a Boca Juniors en un histórico partido #VamosLaCeleste pic.twitter.com/hwCIxU72ws — O'Higgins FC (@OHigginsoficial) July 28, 2026 Probables formaciones O'Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.