Boca analiza mudar la localía: el motivo que complica a la Bombonera y preocupa a los hinchas

Si bien la cabeza esta puesta en la revancha ante O'Higgins, en Boca surgió un problema a días de recibir a Estudiantes por el Clausura.

El campo de juego de la Bombonera, un complejo problema para Boca en el inicio del segundos semestre.

La Bombonera volvió a encender una luz amarilla. A una semana del duelo frente a Estudiantes de La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura, Boca sigue de cerca la evolución del césped y no descarta una tomar una drástica decisión que, a esta hora, es mirada con lupa por los hinchas xeneizes.

¿Boca muda la localía para recibir a Estudiantes? La zona que preocupa está ubicada frente a los palcos preferenciales. Allí, durante el partido de ida contra O'Higgins por la Sudamericana se vio una franja de césped con un color muy distinto al resto del terreno. Y lo cierto es que no fue casualidad: ese sector había sido resembrado durante el receso por el Mundial para recuperar una superficie que venía castigada, pero no sanó en los tiempos esperados.

Como si fuera poco, el pronóstico tampoco juega a favor de Boca. Las lluvias anunciadas para los próximos días podrían retrasar aún más la recuperación del campo de juego y complicar seriamente la posibilidad de jugar en condiciones el miércoles 5 de agosto. Por eso, puertas adentro no descartan mudar la localía.

Ante O'Higgins, un sector del césped de la Bombonera no dio abasto y los jugadores lo sufrieron. Prensa Boca Cabe aclarar que la dirigencia de Juan Román Riquelme todavía no tiene una postura tomada, pero el margen para decidir es cada vez menor. Si el césped no responde como esperan, no sería una locura que el club de la Ribera busque una sede alternativa para recibir a Estudiantes (al momento no trascendieron posibles estadios).