Habló el árbitro que discutió con Messi en el Mundial: qué dijo sobre su explosivo cruce con Leo

"Hablame bien, no me faltes el respeto. A mí hablame bien", disparó Lionel Messi en aquel duelo entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Esas duras palabras fueron dirigidas hacia el árbitro del partido, Joao Pinheiro, quien luego de semanas rompió el silencio y explicó el episodio que recorrió el mundo.

Qué dijo el árbitro Pinheiro sobre su cruce con Messi en Argentina-Suiza Lejos de alimentar la polémica, el juez portugués dio su versión y le bajó el tono a lo sucedido. "En el fútbol se dan este tipo de conversaciones. Los capitanes suelen hablar un poco más y las nuevas reglas lo permiten. Lo que pasó con Messi me ha pasado con muchos otros jugadores. Claro que por ser Messi fue más visible, pero es algo que sucede de manera natural en el fútbol", comenzó diciendo en una entrevista con Canal 11.

Para bajar todavía más la espuma, Pinheiro también remarcó que este tipo de intercambios forman parte del juego y que no hubo nada extraordinario en su discusión con el 10. "Los árbitros hablan con los jugadores y los jugadores con los árbitros. Es una relación normal entre nosotros. A veces hay opiniones diferentes sobre ciertas situaciones, pero nada fuera de lo común. Son cosas que pasan en el Mundial, en la Champions, en LaLiga, en la Serie A o en la Serie B", sostuvo.

X @TyCSports Yendo al intercambio puntual, el árbitro no quiso dar detalles pero sí dejó entrever que todo se trató de una diferencia de interpretación. "Lo que él percibió que hice mal, tal vez lo interpretó de manera errónea. Hablamos. Y cuando hablamos nos entendemos. Fue un incidente específico del partido y seguimos adelante", concluyó.