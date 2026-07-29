El exabrupto de Pity Martínez tras la clasificación de Tigre en la Sudamericana pese a un insólito error suyo

Gonzalo Martínez fue responsable del 1-0 de Nacional, pero Tigre se la bancó y sacó pasaje a octavos. Luego, el ex River salió con un explosivo posteo en redes.

Antes del desahogo final hubo un error que pudo haber cambiado la historia. Gonzalo Martínez había quedado bajo la lupa por una mala decisión que derivó en el gol de Nacional, pero Tigre resistió, hizo valer la goleada conseguida en Montevideo y terminó celebrando el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La jugada que casi condena al Pity llegó a los 11 minutos del primer tiempo. El zurdo recibió en la mitad de la cancha, enganchó hacia atrás y quiso cambiar de frente. El problema fue que el pase fue muy malo y terminó en los pies de Maximiliano Gómez. El delantero del Bolso no perdonó: levantó la cabeza y sacó un bombazo desde lejísimos para sorprender al arquero y poner un 1-0 que hacía ilusionar al gigante uruguayo.

El error del Pity Martínez que decantó en el 1-0 de Nacional ante Tigre. Video: ESPN Desde ese momento, el ex River jugó con el peso de la equivocación sobre los hombros. Sin embargo, Tigre nunca perdió la calma y la amplia ventaja conseguida en Montevideo le permitió soportar el resultado: cayó 2-1 en Victoria pero selló la clasificación por la goleada 3-0 que consiguió la semana pasada en el Gran Parque Central.

El posteo del Pity Martínez tras la clasificación de Tigre Horas después del partido, el Pity Martínez no se guardó nada. "A octavos y que la ch... todos. ¡Vamos Matador!!!", escribió en su cuenta de Instagram, descargando toda la bronca acumulada después de una noche en la que su error pudo haber complicado todo.