Por qué la venta de Marcelo Saracchi sería un hecho inédito para Boca en la era Riquelme

El lateral uruguayo, que se entrena apartado del plantel en Ezeiza, tiene chances de irse a la MLS. De concretarse, no será una transferencia más para el Xeneize.

En Boca no pierden de vista al mercado de pases. Y si bien todos los focos están puestos en la posible llegada de un 9 al plantel de Rodolfo Arruabarrena, del otro lado aparece una operación que rompería con los esquemas de la gestión de Juan Román Riquelme desde su inicio.

El protagonista es Marcelo Saracchi, que se entrena apartado en Ezeiza desde que regresó de su préstamo en el Celtic de Escocia. En las últimas horas, el Xeneize recibió una propuesta formal desde la MLS para comprar al lateral uruguayo: el Houston Dynamo ofreció US$ 1.100.000 por el 60% de su ficha.

La inminente venta de Saracchi, un verdadero hito de la gestión Riquelme El club todavía la está analizando, pero ve está abierto a la idea de desprenderse del defensor de 28 años. De concretarse, no sería una venta más. ¿Por qué?

Es que Saracchi sería el primer futbolista incorporado durante la gestión de Riquelme que deja dinero mediante una transferencia. Hasta ahora, todas las ventas realizadas por Boca desde fines de 2019 fueron de jugadores formados en las Inferiores o de futbolistas que habían llegado antes del desembarco del ya extinto Consejo de Fútbol.

Riquelme, a punto de concretar una venta inédita en su gestión en Boca. Fotobaires La estadística explica el peso de la posible operación. Desde la llegada de Román, el Xeneize sumó 51 refuerzos por una inversión superior a los US$ 100.000.000. Hoy, 27 de ellos siguen en el club, cuatro están cedidos, otros cuatro finalizaron préstamos, tres ya se retiraron y 13 se fueron con el pase en su poder o tras rescindir.