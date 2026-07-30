¿Sigue? La tajante decisión de Di Carlo con Coudet tras una nueva derrota de River, ante Gimnasia en La Plata

River cayó 1-0 ante Gimnasia, sumó su cuarta derrota al hilo y profundizó una crisis deportiva que encendió todas las alarmas. ¿Cuál será el futuro de Coudet?

River atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La derrota frente a Gimnasia en el Bosque no solo significó el segundo tropiezo consecutivo en el Torneo Clausura, sino que además estiró a cuatro la racha de caídas consecutivas si se contabilizan la final del Apertura ante Belgrano, la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina y el debut perdido frente a Barracas Central.

Los números que preocupan en Núñez Los números son demoledores. El equipo de Eduardo Coudet todavía no convirtió goles en el Clausura y perdió sus dos primeros partidos. Es la primera vez en más de 100 años que River pierde los dos encuentros iniciales de un torneo de Primera División sin marcar tantos. El antecedente se remontaba a 1912, cuando cayó 3-0 ante Estudiantes de Buenos Aires y 1-0 frente a Quilmes. Además, es la primera vez en más de 30 años que arranca un campeonato con dos derrotas consecutivas, algo que no ocurría desde el Clausura 1995.

Steimbach le ganó a Otamendi en las alturas y convirtió el único gol de la victoria de Gimnasia ante River. Fotobaires La crisis también quedó reflejada en otra estadística preocupante. River acumuló cuatro derrotas seguidas en competencias organizadas por AFA, una secuencia que no registraba desde 2010. A eso se suma un funcionamiento que todavía no encuentra respuestas pese a la llegada de refuerzos de jerarquía como Nicolás Otamendi y Ángel Correa, mientras varios futbolistas fueron apartados del plantel profesional y entrenan separados en el predio de Cantilo, una polémica decisión impulsada por la dirigencia en el marco de la profunda renovación que atraviesa el club.

La postura de Di Carlo sobre el futuro de Coudet River profundiza su crisis: cuatro derrotas consecutivas, sin goles en el Clausura y números que no se veían desde hace décadas. ¿Qué decidió la dirigencia sobre Coudet? Prensa River Plate Pese al clima cada vez más tenso, la conducción encabezada por Stefano Di Carlo no analiza por ahora una salida anticipada del entrenador. De acuerdo con la información revelada por Juan Cortese, la dirigencia mantiene el respaldo a Coudet y considera que el proceso necesita más tiempo para completar la reestructuración del plantel. La postura es sostener al DT, incluso en medio de los cuestionamientos que comenzaron a multiplicarse tras la caída en La Plata.