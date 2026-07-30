¿Sigue? La tajante decisión de Di Carlo con Coudet tras una nueva derrota de River, ante Gimnasia en La Plata
River cayó 1-0 ante Gimnasia, sumó su cuarta derrota al hilo y profundizó una crisis deportiva que encendió todas las alarmas. ¿Cuál será el futuro de Coudet?
River atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La derrota frente a Gimnasia en el Bosque no solo significó el segundo tropiezo consecutivo en el Torneo Clausura, sino que además estiró a cuatro la racha de caídas consecutivas si se contabilizan la final del Apertura ante Belgrano, la eliminación ante Aldosivi por Copa Argentina y el debut perdido frente a Barracas Central.
Los números que preocupan en Núñez
Los números son demoledores. El equipo de Eduardo Coudet todavía no convirtió goles en el Clausura y perdió sus dos primeros partidos. Es la primera vez en más de 100 años que River pierde los dos encuentros iniciales de un torneo de Primera División sin marcar tantos. El antecedente se remontaba a 1912, cuando cayó 3-0 ante Estudiantes de Buenos Aires y 1-0 frente a Quilmes. Además, es la primera vez en más de 30 años que arranca un campeonato con dos derrotas consecutivas, algo que no ocurría desde el Clausura 1995.
La crisis también quedó reflejada en otra estadística preocupante. River acumuló cuatro derrotas seguidas en competencias organizadas por AFA, una secuencia que no registraba desde 2010. A eso se suma un funcionamiento que todavía no encuentra respuestas pese a la llegada de refuerzos de jerarquía como Nicolás Otamendi y Ángel Correa, mientras varios futbolistas fueron apartados del plantel profesional y entrenan separados en el predio de Cantilo, una polémica decisión impulsada por la dirigencia en el marco de la profunda renovación que atraviesa el club.
La postura de Di Carlo sobre el futuro de Coudet
Pese al clima cada vez más tenso, la conducción encabezada por Stefano Di Carlo no analiza por ahora una salida anticipada del entrenador. De acuerdo con la información revelada por Juan Cortese, la dirigencia mantiene el respaldo a Coudet y considera que el proceso necesita más tiempo para completar la reestructuración del plantel. La postura es sostener al DT, incluso en medio de los cuestionamientos que comenzaron a multiplicarse tras la caída en La Plata.
El problema para River es que el margen de error empieza a reducirse. Con un equipo sin gol, una racha histórica negativa y un vestuario atravesado por la salida de varios referentes, los próximos partidos aparecen como una prueba determinante para un ciclo que, aunque hoy cuenta con respaldo institucional, ya comenzó a ser observado con lupa por los hinchas.