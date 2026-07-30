La incómoda pregunta que Coudet no quiso responder tras la derrota ante Gimnasia: "No es un tema que quiera retomar"

Eduardo Coudet volvió a esquivar la bala de uno de los temas que mayor polémica genera en el mundo River. El video del momento en la conferencia.

En medio del presente oscuro y la crisis futbolística, hay un tema que se potencia cada vez más en el River de Eduardo Coudet: la famosa y polémica lista de borrados. Hace ya dos meses, la dirigencia separó a 15 futbolistas del plantel que, en su mayoría, se siguen entrenando apartados en el Predio Cantillo.

La lista es larga y controversial, porque hay nombres de peso como Germán Pezzella, Maxi Salas y Kevin Castaño -el colombiano es la compra más cara en la historia del club-. y claro que el Chacho no quedó exento. De hecho, al DT le volvieron a consultar por los jugadores en cuestión en la conferencia post derrota ante Gimnasia, y evidenció ciertos rasgos de incomodidad.

Misma pregunta, misma decisión: Coudet no quiso hablar de los borrados en River "Ya opiné del tema y no es algo que quiera retomar. No soy yo el indicado", respondió, tajante, justo antes de dar por terminada la ronda de preguntas en La Plata. Más allá de su declaración, lo cierto es que Coudet nunca tomó postura sobre la decisión que le adjudicó desde un principio a la CD de River, más precisamente a Stefano Di Carlo y Pablo Longoria.

Eduardo Coudet habló nuevamente de los borrados de River y fue tajante. Video: ESPN Cuando habló por primera vez de los borrados el entrenador se limitó a decir: "Vos sabés que fue una decisión del club (al periodista que le había preguntado). Es una decisión del club, institucional". Esa frase lanzó días atrás en Salta, luego de la dura eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina.