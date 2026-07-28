Polémica decisión del Tribunal de Disciplina de la AFA con River a horas del partido con Gimnasia

Cuando todavía debía cumplir una fecha más de suspensión, el Tribunal de Disciplina tomó una decisión que le permitirá a Coudet volver al banco de suplentes.

La decisión de la AFA con River ya genera debate entre los hinchas.

River recibió una noticia importante en la previa del duelo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. A través de un boletín oficial, el Tribunal de Disciplina de la AFA informó que Eduardo Coudet quedó habilitado para dirigir al equipo y podrá estar en el banco este miércoles por la segunda fecha del Torneo Clausura.

La resolución generó sorpresa porque el entrenador había sido sancionado tras la final del Torneo Apertura ante Belgrano por sus fuertes protestas contra el árbitro Yael Falcón Pérez. Luego de perderse el debut en el Clausura frente a Barracas Central, muchos entendían que la sanción todavía estaba vigente, aunque finalmente el organismo disciplinario determinó darla por cumplida.

El Tribunal de Disciplina levantó la sanción a Coudet antes del partido de River El boletín del Tribunal de Disciplina de AFA que confirma que River recupera a su entrenador para una visita importante en La Plata. captura "Se le da por cumplida la sanción al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club River Plate. Art. 25 del Código Disciplinario", señaló el boletín publicado por la AFA el pasado 27 de julio. La decisión se amparó en el artículo que permite suspender total o parcialmente la aplicación de determinadas sanciones disciplinarias.

La ausencia de Coudet se había hecho sentir en la derrota 1-0 frente a Barracas Central, encuentro en el que Ariel Broggi asumió la conducción del equipo desde el banco de suplentes. Ahora, el entrenador podrá regresar en un momento delicado para River, que acumula dos derrotas consecutivas entre la Copa Argentina y el Torneo Clausura.