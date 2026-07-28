Juana Torres llegó a dos finales y ya piensa en el Nacional de Córdoba

Juana Torres volvió a ser protagonista en el circuito argentino de menores. La tenista mendocina alcanzó las finales de singles y dobles en un nuevo Abierto disputado en Mendoza y, aunque no pudo quedarse con los títulos, dejó una de sus mejores actuaciones del año frente a rivales de primer nivel.

El certamen representó una verdadera medida para evaluar su presente deportivo. En singles avanzó con autoridad durante todo el torneo y se ganó un lugar en la definición tras superar a Guillermina Valdemoros por 6-3 y 6-2, mientras que en semifinales derrotó a la cordobesa Catalina Brussaca por un sólido 6-1 y 6-3.

Con esos resultados, Juana se clasificó a la final, donde la esperaba uno de los desafíos más importantes de su carrera: enfrentar a María Luz Apas, actual número 2 del ranking argentino y una jugadora con experiencia internacional representando al país en competencias sudamericanas.

El encuentro fue exigente desde el comienzo. Juana terminó cayendo por 6-4 y 6-2. Durante el primer set tuvo oportunidades concretas para quedarse con la ventaja, pero pequeños detalles terminaron inclinando la balanza a favor de su rival.

Desde el entorno de la jugadora hicieron un balance muy positivo del rendimiento. "Era una prueba de fuego para saber en qué nivel estaba y la verdad es que no está tan lejos. Le hizo un gran partido a la número 2 del país", contó Adrián Torres, padre de la deportista, en diálogo con MDZ .

La diferencia también aparece en la experiencia acumulada. Mientras María Luz Apas lleva disputados cerca de 270 partidos en la temporada, Juana suma alrededor de 170 encuentros oficiales. Sin embargo, dentro de la cancha esa distancia prácticamente no se notó.

También fue finalista en dobles

Juana Torres y su nueva compañera de dobles, Sol Villar, lograron títulos en dos competencias consecutivas y en este último abierto se quedaron con el subcampeonato.

Luego de la definición individual, Juana volvió a salir a la cancha junto a Sol Villar para disputar la final de dobles. Enfrente estuvieron María Luz Apas y Ayné Morán, quienes terminaron imponiéndose por 6-1 y 6-4.

Más allá de las derrotas, las sensaciones fueron ampliamente positivas. Juana terminó el torneo con confianza y muy motivada, convencida de que puede competir frente a las mejores jugadoras del país.

El deporte como herramienta de crecimiento

Este tipo de competencias se enmarcan en el crecimiento sostenido del deporte juvenil a nivel nacional, donde cada vez más jóvenes encuentran en la práctica deportiva un espacio de formación integral. Más allá de los resultados, el deporte construye valores como la disciplina, el compromiso y la constancia, fundamentales en cada etapa del desarrollo de un atleta.

Torneos regionales y nacionales como los que Juana suele disputar representan además una oportunidad para que los jóvenes deportistas puedan medir su evolución, enfrentarse a rivales de distintas provincias y proyectar sus carreras hacia escenarios cada vez más exigentes.

En ese contexto, MDZ es sponsor oficial de Juana Torres y, a través de su programa de sponsoreo deportivo, acompaña a atletas en pleno desarrollo para potenciar sus trayectorias en el alto rendimiento. La iniciativa busca dar visibilidad a sus historias y respaldar procesos que requieren continuidad, esfuerzo y proyección, impulsando nuevas oportunidades para deportistas de todo el país.

Un crecimiento que también se refleja fuera de la cancha

Uno de los momentos más especiales del torneo ocurrió al finalizar la final de singles. El partido reunió a una gran cantidad de personas alrededor de la cancha, no solo por la presencia de la número 2 del país, sino también por el nivel que mostró la mendocina.

Varios entrenadores, familias y jugadoras de distintas categorías se acercaron para felicitarla por su rendimiento. Un reconocimiento que fortaleció todavía más la confianza de la joven tenista.

En paralelo, la mendocina mantiene una rutina de entrenamiento muy intensa. Además de las tres horas diarias que realiza en el club, también suma una hora de preparación física en un gimnasio que su familia armó en su casa para complementar el trabajo diario.

Se mantiene entre las mejores y ya piensa en Córdoba

Tras la actualización del ranking nacional, Juana conservó el puesto 15 entre las mejores jugadoras del país. Mantenerse dentro del Top 15 nacional confirma la regularidad que viene mostrando durante toda la temporada.

Ahora toda la atención está puesta en el próximo Nacional de Menores, que comenzará el 16 de agosto en Córdoba. Juana ya retomó los entrenamientos con el objetivo de llegar de la mejor manera a una competencia que puede marcar otro paso importante en su carrera.