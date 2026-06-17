Juana Torres sumó cuatro títulos en dos torneos y arrasa en el circuito de menores

La joven tenista mendocina volvió a demostrar su gran presente deportivo al conquistar cuatro títulos en apenas dos competencias. Primero se quedó con el 5° Abierto El Trébol de San Martín y, una semana más tarde, repitió la actuación en el 3° Regional disputado en San Luis, donde fue campeona tanto en singles como en dobles.

Los resultados ratifican el crecimiento que viene mostrando dentro del circuito de menores. Con una temporada cargada de competencia, Juana continúa sumando experiencia, confianza y puntos importantes en el ranking nacional.

Además, las estadísticas reflejan una trayectoria sólida. Hasta el momento acumula 159 partidos disputados, con 98 victorias, un porcentaje de efectividad del 62%, más de 20 títulos y 22 subcampeonatos en distintas competencias.

En el 5° Abierto El Trébol, disputado en San Martín, Juana mostró un nivel muy alto desde el inicio del torneo. En cuartos de final venció a Francesca Vairetti por un contundente 6/0 y 6/0, mientras que en semifinales superó a Alondra Quiroga por 6/1 y 6/2.

La final la enfrentó a Sol Villar, en un partido donde volvió a marcar diferencias. La mendocina se impuso por 6/0 y 6/4 para quedarse con el título de singles.

En dobles también tuvo una actuación destacada. Junto a Sol Villar, quien se convirtió en su nueva compañera para disputar Abiertos y Regionales, avanzó hasta la final tras vencer en semifinales por 6/0 y 6/3.

La definición fue mucho más ajustada. Torres y Villar derrotaron a Federica Tomasella y Alma Chelar por 6/3, 4/6 y 10/7 en el súper tie-break para consagrarse campeonas.

San Luis confirmó el gran momento

Juana Torrez (2) La mendocina volvió a destacarse en el circuito nacional y llegará con confianza al próximo Nacional de Menores. Gentileza Adrián Torres

Tras el éxito en Mendoza, Juana viajó a San Luis para disputar el 3° Regional en el Club La Strega. Allí volvió a protagonizar una actuación sobresaliente y terminó llevándose los dos títulos en juego.

En singles comenzó venciendo a Sol Stiefel por 6/1 y 6/1 en octavos de final. Luego derrotó a Sol Villar por 6/1 y 6/1 en cuartos, a Emma Baronio por 6/0 y 6/1 en semifinales y cerró el torneo con una sólida victoria frente a Ayné Morán por 6/1 y 6/1 en la final.

La historia se repitió en dobles junto a Sol Villar. En cuartos superaron a Zoe Asís y Lola Botarlini por 6/2 y 6/2, mientras que en semifinales protagonizaron uno de los encuentros más exigentes del torneo ante Sol Stiefel y Alma Lucía Jaime Señor, ganando por 7/6, 3/6 y 12/10. La final también tuvo un alto nivel competitivo. La dupla mendocina venció a Roma Feltrinelli y Emma Baronio por 7/6 y 6/4 para levantar un nuevo trofeo.

Con estas sobresalientes actuaciones, Juana escaló varios puestos en el Ranking de Mujeres Sub 14 de Argentina quedando en el puesto 11.

El deporte como herramienta de crecimiento

Este tipo de competencias se enmarcan en el crecimiento sostenido del deporte juvenil a nivel nacional, donde cada vez más jóvenes encuentran en la práctica deportiva un espacio de formación integral. Más allá de los resultados, el deporte construye valores como la disciplina, el compromiso y la constancia, fundamentales en cada etapa del desarrollo de un atleta.

Torneos regionales y nacionales como los que Juana suele disputar representan además una oportunidad para que los jóvenes deportistas puedan medir su evolución, enfrentarse a rivales de distintas provincias y proyectar sus carreras hacia escenarios cada vez más exigentes.

Juana Torrez (1) La joven deportista continúa creciendo en el tenis argentino y ya apunta a uno de los desafíos más importantes del semestre. Gentileza Adrián Torres

En ese contexto, MDZ es sponsor oficial de Juana Torres y, a través de su programa de sponsoreo deportivo, acompaña a atletas en pleno desarrollo para potenciar sus trayectorias en el alto rendimiento.

La iniciativa busca dar visibilidad a sus historias y respaldar procesos que requieren continuidad, esfuerzo y proyección. El objetivo es acompañar a jóvenes talentos que representan valores como el trabajo, la perseverancia y la superación constante, impulsando nuevas oportunidades para deportistas de todo el país.

Mientras continúa acumulando títulos y experiencia, Juana ya tiene su próximo desafío en el horizonte. La mendocina se encuentra entrenando para disputar el 3° Nacional de Menores, que se realizará a fines de junio en Rosario, donde buscará seguir consolidando el gran momento que atraviesa dentro del tenis argentino.