La mendocina Josefina Carrizo volvió a destacarse con la Selección Argentina en el Mundial U18

La jugadora de Maipú anotó tres goles en la contundente victoria de La Garrita sobre Uzbekistán y sigue sumando minutos de calidad en la Copa del Mundo.

La mendocina Josefina Carrizo continúa aprovechando cada oportunidad con la camiseta de la Selección argentina. La jugadora del Club Deportivo Maipú volvió a cumplir una destacada actuación en el Mundial U18 de handball femenino, al convertir tres goles en la goleada de La Garrita por 38 a 24 frente a Uzbekistán, en Rumania.

La mendocina Josefina Carrizo volvió a destacarse con la Selección Argentina La representante mendocina volvió a tener participación activa en el ataque argentino y ratificó el gran momento que atraviesa, consolidándose como una de las piezas importantes dentro del plantel dirigido por Gastón González Arias.

El seleccionado nacional mostró una de sus mejores producciones ofensivas del torneo y alcanzó su marca más alta de goles en la competencia. Las máximas anotadoras fueron Melina Cabrera, con siete tantos, Antonella Quiroz, con seis, y Milagros Hayet, que aportó cinco conversiones con una efectividad perfecta. En ese contexto, Carrizo volvió a decir presente en la red con tres conquistas que reflejan su crecimiento en el plano internacional.

Josefina Carrizo, volvió a marcar en el mundial. CAH Más allá de los resultados, la participación de la mendocina representa una gran noticia para el handball provincial. Formada en Maipú, Josefina continúa sumando experiencia frente a las mejores selecciones del mundo y demostrando que puede competir al máximo nivel.

Con este triunfo, Argentina continuará su participación buscando el 21.º puesto del Mundial. El próximo compromiso será este jueves desde las 8.00 (hora argentina) frente a Serbia, en el primero de los cruces de reclasificación.