Maxi Salas destrozó a la dirigencia de River: "Nos trataron muy mal, no está bueno estar en un container"

Tras su llegada a Mendoza para sumarse al plantel de Independiente Rivadavia, Maxi Salas apuntó contra River por cómo lo trataron a él y los demás apartados.

Tras estar apartado los últimos meses del plantel en el famoso "grupo del container", Maximiliano Salas dejó de ser jugador de River Plate y se sumó a las filas de Independiente Rivadavia. Este martes llegó a Mendoza, donde espera poder dar vuelta la página después de un complicado 2026 y "volver a sentirse un jugador de fútbol".

Ya desde su nuevo hogar, el Pizzero decidió romper el silencio y hablar de todo lo que le tocó vivir tras la finalización del Torneo Apertura. Esta tarde le concedió una entrevista telefónica a Radio La Red para Un Buen Momento, dio detalles de lo que sucedió con los jugadores borrados y destrozó a la dirigencia millonaria.

Maximiliano Salas destrozó a la dirigencia de River Radio La Red "Por decisiones extrafutbolísticas que todos saben se tomó la decisión de apartar jugadores que son del club. No comparto la decisión que se tomó. Más allá de futbolistas, ante todo somos personas, por más seis meses buenos o malos que puedas tener. Nosotros no podíamos hacer nada con la decisión del club", contó el atacante de 28 años.

"Estoy enojado, se nos trató muy mal, creo que no merecíamos terminar así, apartados. No sé quién tomó esa decisión, si el técnico o la dirigencia, pero hay formas y formas. Las formas te demuestran los manejos", remarcó a continuación.

Maxi Salas dio detalles del trato de River a los futbolistas apartados. @maxisalas11 "Nos llamó un día antes de la pretemporada Pablo Longoria (director deportivo del club) y nos dijo que no teníamos que presentarnos al día siguiente, que volviéramos la otra semana. Todo fue por teléfono. (...) El único que se acercó a vernos fue Leo Ponzio (secretario técnico), después ningún dirigente vino. Longoria fue un solo día, pero a hablar con Viña. Hablaron bien, se saludaron y se fue", reveló. Y apuntó contra el DT: "Me hubiera gustado que el Chacho Coudet nos dijera lo que pasó".