En medio de la crisis, la selección de Italia vuelve a confiar en el DT que le dio su última gran alegría

El DT campeón de la Eurocopa 2021 fue confirmado por la Selección de Italia y tendrá la misión de reconstruir a un equipo golpeado por los últimos resultados.

El día que la selección de Italia silenció Wembley y se convirtió en campeón de Europa.

Roberto Mancini fue confirmado oficialmente como nuevo entrenador de la selección de Italia. La Federación Italiana de Fútbol decidió recurrir nuevamente al técnico que condujo a la Azzurra al título de la Eurocopa 2021, en un contexto marcado por la necesidad de recuperar protagonismo internacional y dejar atrás años de frustraciones.

El regreso de Mancini se produce por impulso del presidente de la federación, Giovanni Malagó, quien defendió su candidatura durante las reuniones que mantuvieron los principales dirigentes del fútbol italiano. La decisión terminó de concretarse tras varias semanas de negociaciones y representa el retorno de un entrenador que ya conoce la presión y las exigencias del cargo.

Roberto Mancini vuelve a Italia en medio de un momento crítico de la Azzurra Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/PioBpZX6TS — Nazionale Italiana (@Azzurri) July 28, 2026 La primera etapa de Mancini al frente de Italia tuvo su punto más alto con la conquista de la Eurocopa en Wembley, cuando derrotó a Inglaterra en la final. Sin embargo, también quedó marcada por el duro golpe que significó no lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022 tras la eliminación ante Macedonia del Norte en el repechaje.

Ahora, el entrenador tendrá el desafío de reconstruir un equipo que atraviesa una profunda crisis deportiva. Italia acumula años de irregularidad y busca recuperar el prestigio perdido en el escenario internacional. La federación considera que la experiencia de Mancini y su conocimiento del fútbol italiano son claves para encabezar este nuevo proceso.