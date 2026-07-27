Escándalo en la Selección de Italia con la elección del nuevo DT: veto, política y renuncias

Andrea Pirlo tenía todo acordado de palabra para ser el entrenador de la Selección de Italia, pero la FIGC le cerró las puertas por un vínculo comercial.

Pirlo finalmente no será DT de Italia y Maldini renunció a su cargo en la FIGC.

El fútbol italiano atraviesa la peor crisis de su historia, tanto a nivel deportivo, con la Selección afuera de los últimos tres Mundiales, e institucional, con el cambio de mando en la FIGC unos meses atrás. Y para sumar más condimentos, en las últimas horas se sumó el escándalo alrededor de Andrea Pirlo y Paolo Maldini.

Tras los rechazos de Pep Guardiola y Carlo Ancelotti, lograron acordar de palabra la contratación del exmediocampista de la Juventus como nuevo DT de la Nazionale y se separaba que esta semana se ultimaran los detalles para poner la firma y hacerlo oficial. Sin embargo, un vínculo publicitario terminó desembocando en que lo dieran de baja de un momento a otro.

La FIGC dio de baja a Andrea Pirlo por su contrato con una casa de apuestas rusa Pirlo tenía todo acordado para ser el nuevo DT de Italia. @JuventusFC Es que desde 2025, el exfutbolista es embajador de Fonbet, la principal casa de apuestas de Rusia, a cuyos accionistas se los vincula con el gobierno de Vladimir Putin. En medio de la guerra con Ucrania, desde la Federación Italiana consideraron inadmisible seguir con sus planes previos y le cerraron las puertas de la Squadra Azzurra.

"Tras enterarme ayer por la noche de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador, considero que es mi deber aclarar algunos aspectos. (...) A lo largo de mi carrera, primero como futbolista y ahora como entrenador, siempre he llevado a cabo mis actividades cumpliendo estrictamente con las leyes de los países en los que he trabajado y los contratos que he firmado. (...) La colaboración profesional que recientemente ha generado controversia es exclusivamente de índole comercial y deportiva", manifestó al respecto Pirlo en sus redes sociales.

Tras la baja de Pirlo, Paolo Maldini renunció a su cargo en la FIGC Maldini renunció a su cargo de director deportivo a dos semanas de haber asumido. @ACMilan Pero a la FIGC no solo se le cayó su nuevo DT, sino también su flamante director deportivo. Paolo Maldini, que había asumido hace poco más de dos semanas en el cargo y fue el principal impulsor de que su excompañero del Milan fuera el seleccionador nacional, decidió renunciar este lunes luego del escándalo. Con él también se fue el exfutbolista brasileño Leonardo, quien es su socio deportivo desde hace algunos años.