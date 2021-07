En los penales, Italia da el golpe en Wembley y es campeón de Europa

uD835uDDE3uD835uDDD8uD835uDDE1uD835uDDD4uD835uDDDFuD835uDDE7uD835uDDEC uD835uDDE6uD835uDDDBuD835uDDE2uD835uDDE2uD835uDDE7uD835uDDE2uD835uDDE8uD835uDDE7.



Sako fails to beat #Donnarumma. WE'VE DONE IT!!!! uD83DuDE4C



ITALY: ?????

ENGLAND: ?????#VivoAzzurro #EURO2020 #ITA #ITAENG pic.twitter.com/uaZflN8NpS