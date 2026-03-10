La drástica decisión que tomó España y aumenta la incertidumbre sobre la sede de la Finalissima

A dos semanas del partido ante la Selección argentina, la federación de España tomó una fuerte determinación que puso en duda la Finalissima en Qatar.

La Finalissima entra en zona de definición y España tomó una decisión que le hace perder fuerza a Qatar.

La organización de la Finalissima entre la Selección argentina y España atraviesa horas decisivas. El conflicto en Medio Oriente puso en duda la sede en Qatar y desde la federación española ya dejaron clara su postura.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, reconoció que el escenario actual complica seriamente la realización del partido en Doha, ciudad que estaba prevista originalmente para el duelo entre el campeón de la Copa América y el de la Eurocopa.

“Esta situación lo ha trastocado. Lo llevamos monitorizando minuto a minuto. Tenemos un gabinete para este tema. Esperemos tomar la decisión en las próximas 48 horas”, explicó el dirigente en diálogo con el programa El Larguero.

La Finalissima entra en zona de definición y España ya canceló vuelos a Qatar El presidente de LaLiga, Javier Tebas (izquierda), y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán El presidente de LaLiga, Javier Tebas (izquierda), y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán. EFE Tras el contundente comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles, la nueva señal de la postura española fue la cancelación de la logística para viajar al Golfo. “Está muy difícil y hemos cancelado dos vuelos charter”, afirmó Louzán, dejando entrever que la opción de jugar en Qatar pierde fuerza.

Mientras tanto, la organización del encuentro sigue negociando con UEFA y Conmebol para definir una sede alternativa. Entre las posibilidades aparecen Londres o Lisboa, aunque también se mencionó la chance de Estados Unidos.