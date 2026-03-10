Qué jugadores están en duda en la Selección argentina para la Finalissima ante España

Lionel Scaloni sigue de cerca la recuperación de varios futbolistas de la Selección antes del duelo entre el campeón de América y el de Europa.

Lionel Scaloni, preocupado por los jugadores de la Selección que están en duda de cara al choque contra España. Foto: @Argentina

A pocas semanas de la Finalissima, el cuerpo técnico de la Selección argentina sigue de cerca la situación física de varios jugadores. Lionel Scaloni ya empieza a proyectar el partido frente a España mientras espera la evolución de algunos futbolistas.

El encuentro entre el campeón de América y el de Europa está programado para el 27 de marzo y, en principio, se disputaría en Doha, en Qatar. Aunque el partido nunca fue suspendido, todavía existe la posibilidad de que cambie la sede.

Juan Foyth y Valentín Carboni, las baja confirmadas

En cuanto a las bajas, los dos jugadores descartados hasta el momento son Juan Foyth y Valentín Carboni. El defensor del Villarreal sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles de su pierna derecha y quedó fuera de la consideración del entrenador para ese compromiso. Mientras que el volanta de Racing fue operado con éxito de su lesión ligamentaria en la rodilla

Otros futbolistas que venían con problemas físicos lograron recuperarse en las últimas semanas. Entre ellos aparecen Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes, quien volvió a jugar en Boca luego de perderse algunos partidos por una molestia en el tobillo.

Los casos que más preocupan a Lionel Scaloni Festejo de Argentina vs Venezuela Lautaro Martínez y Gio Lo Celso todavía no retornaron a sus equipos tras sufrir sendas lesiones musculares. @Argentina Los casos que todavía generan atención en el cuerpo técnico son los de Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso. El delantero del Inter arrastra una distensión en el sóleo de la pierna izquierda desde el 20 de febrero y todavía no volvió a jugar, aunque recientemente estuvo en el banco durante el clásico ante Milan.