Gianni Infantino eligió al máximo candidato a ganar el Mundial 2026: "Es uno de los favoritos"

A casi tres meses del comienzo de la Copa del Mundo, el presidente de la FIFA reveló cuál es el gran favorito a levantar el trofeo en Estados Unidos.

A menos de tres meses para que arranque una nueva Copa del Mundo, las expectativas empiezan a crecer y todos van eligiendo a sus candidatos. En el caso puntual de Gianni Infantino, no es la excepción: el presidente de la FIFA destacó el presente de una selección que, según su mirada, llega altas chances de quedarse con el Mundial 2026.

Durante una entrevista con el Diario AS, el dirigente suizo puso el foco en España, que atraviesa un gran momento tras su éxito en la última Europa. Para el mandamás, el rendimiento reciente y su posición en el ranking mundial la colocan entre los equipos a vencer en la edición de Estados Unidos, México y Canadá.

Gianni Infantino eligió a España como la gran favorita para el Mundial 2026 En ese contexto, Infantino no dudó en nombrar a la potencia europea a la hora de dar su principal candidato y dio sus argumentos. “España es uno de los favoritos, con otros, eso sí. Ya conocemos la fuerza de España. La selección número uno en el ranking tiene que ser la favorita para la Copa del Mundo”, sentenció.

Selección de España España, la favorita del presidente de la FIFA para la Copa del Mundo. @SEFutbol En el Mundial, el combinado de Luis de la Fuente compartirá el Grupo H con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, en una zona dentro de todo accesible para pasar a la ronda de eliminación directa. Un dato no menor es que en caso de que la Roja termine 1° y la Selección argentina 2°, o viceversa, se verán las caras en unos hipotéticos 16avos de final. Por eso, la Finalissima será importantísima para medir varas y anticipar un posible y prematuro cruce en la máxima cita.