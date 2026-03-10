Neymar y la "maldición" del cumpleaños de su hermana: ¡se lesionó y por décima vez no jugará en esa fecha!

A un día del cumpleaños de su hermana Rafaella, Neymar no jugará con el Santos en el choque de esta noche frente a Mirassol por el Brasileirao. ¿Casualidad?

Por 10° vez, Neymar se lesionó y no jugará en vísperas del cumpleaños de su hermana.

Está martes a las 21:30 (hora de Argentina), el Santos de Neymar visita al Mirassol por la quinta fecha del Brasileirao. De cara a este compromiso, Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, tenía pensado asistir al estadio para presenciar al astro brasileño, ya que lo quería observar para decidir si lo convoca o no a la fecha FIFA de marzo.

Pero para mala fortuna del entrenador italiano, el exfutbolista del Barcelona y PSG no dirá presente en este choque debido a una fatiga muscular. Sin embargo, medios brasileños aseguran que el motivo de la ausencia de Ney se debe a otra cosa: ¡el cumpleaños de su hermana Rafaella!

Neymar y la maldición del cumple de su hermana, ¿casualidad o ausencia premeditada? Neymar tiene una gran relación con su hermana, quien este miércoles 11 de marzo festejará sus 30 años. Ante esto, varios periodistas hablan de "la maldición del cumple de su hermana" y esta sospecha creció con el correr de las horas debido a que según las estadísticas el futbolista de 34 años, casi nunca jugó un partido en toda su carrera que haya caído el mismo día o en vísperas del cumpleaños de Rafaella.

Neymar entrenamiento Santos Neymar y "la maldición del cumple de su hermana", ¿casualidad o faltazo premeditado? Santos FC El dato indica que de las últimas 11 temporadas, la estrella del Santos no disputó ¡en diez! el compromiso más cercano a la fecha del aniversario del natalicio de su hermana.

La estadística de Neymar y el cumpleaños de su hermana 2015: suspendido en el Barcelona

2016: suspendido en el Barcelona

2017: lesionado en el Barcelona

2018: lesionado en el PSG

2019: lesionado en el PSG

2021: lesionado en el PSG

2023: lesionado en el PSG

2024: lesionado en Al Hilal

2025: lesionado en el Santos

2026: lesionado en el Santos ¿Pierde consideración en la lista de Carlo Ancelotti? A pesar de que su última convocatoria en la Selección de Brasil se dio en octubre de 2023, Neymar tenía una gran oportunidad de demostrarle a Carlo Ancelotti que aún está vigente y puede disputará su cuarta y última Copa del Mundo con la Verdeamarela.