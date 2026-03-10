Video: la emoción de Hernán Feler al ver debutar a su hijo Luca en la Primera de Vélez

Hernán Feler, que estaba presente en las tribunas del José Dellagiovanna, vio emocionado como su hijo Luca hacía su estreno profesional frente a Tigre.

Vélez Sarsfield empató 1-1 este martes por la noche contra Tigre en Victoria por la fecha 10 del Torneo Apertura, lo que le permite estirar su invicto y mantenerse en la punta de la Zona A con 19 puntos, producto de 5 triunfos y 4 igualdades. Pero esta noche las cámaras no se quedaron solo con lo meramente deportivo.

Sobre el final del partido, ya en tiempo de descuento, Guillermo Barros Schelotto sacó a Lucas Robertone e hizo ingresar al joven mediocampista de 18 años Luca Feler, que tuvo en el José Dellagiovanna su debut como futbolista profesional, todo ante la emocionada mirada de su padre, Hernán Feler.

La emoción de Hernán Feler al ver debutar a su hijo Luca El reconocido relator asistió al estadio a la espera de que su hijo sumara minutos. Al ver que esto sucedía, la transmisión oficial captó al periodista deportivo en ese preciso instante y se pudo apreciar con total claridad cómo este no podía contener las lágrimas por este importantísimo acontecimiento.

Esta conmovedora escena rápidamente fue capturada por los espectadores y no tardó en hacerse viral en redes sociales, ya que reflejó un sentimiento único que muchos padres y familias sueñan durante todas sus vidas, pero son realmente muy pocos los que pueden pueden verlo realizado.