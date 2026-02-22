Vélez recibirá a River con el hijo de un periodista y relator muy conocido en el banco por primera vez

El DT de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, convocó al hijo de un reconocido periodista deportivo para el choque frente al equipo de Gallardo.

A horas del cruce entre Vélez y River correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura, Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo dieron a conocer las listas de convocados y dejaron tela para cortar. En el conjunto de Núñez, la ausencia más resonante es la de Marcos Acuña, quien no figura entre los citados y encendió algunas especulaciones. Del otro lado, en Liniers, la lista también trajo una novedad que rápidamente captó la atención.

En el Fortín apareció un apellido con peso propio en el ambiente futbolero. Se trata de Luca Feler, volante de 18 años, categoría 2008, que recibió el llamado para integrar el plantel profesional en un partido de alto voltaje. El juvenil es hijo del reconocido relator Hernán Feler, habitual voz de la Selección argentina, aunque su presencia en la convocatoria responde estrictamente a méritos deportivos.

El hijo de Hernán Feler fue convocado en Vélez para recibir a River Con más de una década formándose en las Inferiores del club, el mediocampista viene cumpliendo un proceso sostenido que tuvo su punto más alto en la última temporada de la Sexta División. Su rendimiento no pasó desapercibido para el cuerpo técnico, que ya lo había incluido en la pretemporada y ahora le abre la puerta en un contexto exigente, marcado además por la baja de Diego Valdés por lesión.

image Luca Feler, hijo de Hernán Feler, fue convocado por Guillermo Barros Schelotto para enfrentar a River. X @velez670 La decisión del entrenador representa una apuesta fuerte en la antesala de un duelo ante River. Si tendrá o no minutos en cancha es una incógnita que se develará el domingo. Lo cierto es que, más allá del desenlace, la citación marca un paso trascendental en la carrera del juvenil, que empieza a escribir su propia historia en la Primera de Vélez.

Las probables formaciones de ambos equipos Vélez: Montero; García, Mammana, Magallán, Gómez; Baeza, Andrada; Pellegrini, Robertone/Arias/Aliendro, Lanzini; Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto