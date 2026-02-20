La sentencia de Guillermo Barros Schelotto sobre el mal momento de River y Gallardo: "Lo van a saber resolver"

Vélez Sarsfield y River Plate protagonizarán uno de los duelos estelares de la fecha 6 -que será íntegramente interzonal- del Torneo Apertura. Este domingo se verán las caras en el Amalfitani desde las 19.15 en un nuevo enfrentamiento de dos de los entrenadores más destacados del fútbol argentino, como son Guillermo Barros Schelotto y Marcelo Gallardo.

Ambos equipos y técnicos llegan en momentos muy distintos. Mientras en Liniers arrancaron muy bien y son punteros de la Zona A con 11 puntos, el Millonario llega muy golpeado tras las duras derrotas ante Tigre y Argentinos Juniors. El Mellizo, que ya había hecho un primer análisis previo de este nuevo compromiso la semana pasada, volvió a palpitarlo y con mayor profundidad este viernes en conferencia de prensa.

Guillermo Barros Schelotto analizó el mal momento que están pasando River y Gallardo Guillermo Barros Schelotto analizó el mal momento que está pasando River y Gallardo "Quizás estamos en diferentes momentos y lo tenemos que aprovechar. Pero a la hora de empezar el partido, los momentos quedan de lado y juega la calidad de los jugadores y lo que uno entrenó y pensó", reconoció el estratega del Fortín en primera instancia, tras lo cual fue consultado puntualmente por el mal presente de los de Núñez y del Muñeco y la fuerte presión que recae sobre ellos.

"Permanentemente River juega la definición de un torneo, la de entrar a la Copa o de entrar a algún lugar importante, entonces están acostumbrados a esta situación. Quizás no al hecho de haber perdido dos partidos o lo que vos decís del entrenador, pero sí a estar en situaciones límite", apuntó Guillermo. Y deslizó un pícaro comentario: "Lo van a saber resolver desde lo anímico. Son jugadores que han atravesado momentos de mucha importancia en sus carreras. Desde los futbolístico, hay que ver si los dejamos".