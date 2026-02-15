La advertencia de Guillermo Barros Schelotto en Vélez antes de enfrentar al River de Gallardo

Después del empate 1-1 ante Defensa y Justicia por la quinta fecha del Torneo Apertura , Vélez ya cambió el chip y piensa en uno de los compromisos más exigentes del calendario: el duelo frente a River Plate , que atraviesa un inicio irregular bajo la conducción de Marcelo Gallardo .

En ese contexto, Guillermo Barros Schelotto envió un mensaje claro en conferencia de prensa. Lejos de relajarse por el mal momento del rival, remarcó la necesidad de asumir el partido con máxima seriedad. "Vamos a jugar con un rival que no viene bien y al que le tocó perder los últimos dos partidos, pero que tiene jugadores y un técnico de trayectoria", sostuvo.

El entrenador también hizo hincapié en la importancia de imponer condiciones en el José Amalfitani. "Tenemos que estar atentos para que no sean ellos los que nos sorprendan, jugarle de igual a igual con la intención de ganar. Somos locales, tenemos que hacernos fuertes en casa", advirtió.

El Mellizo relativizó los antecedentes inmediatos frente al Millonario y explicó por qué no los toma como parámetro determinante. "El último partido lo empatamos y el anterior lo perdimos 4-1 pero, de esos jugadores, hay solo dos. Mirá si no va a ser diferente... Vamos a prepararlo y tratar de ganarlo", expresó.

Tras el empate ante Defensa y Justicia, el DT de Vélez anticipó un duelo exigente frente a River.

En 2025 ambos equipos se cruzaron en dos oportunidades: primero con una contundente victoria de River por 4-1 en el Monumental y luego con un empate 1-1 en noviembre. Sin embargo, para el cuerpo técnico de Vélez , el contexto actual y las modificaciones en los planteles hacen que aquel historial reciente no pese demasiado en la previa.

Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre el último arbitraje

Tras el duelo ante Defensa y Justicia, Barros Schelotto también sorprendió al destacar la tarea de Fernando Echenique, quien estuvo a cargo del encuentro. "Quiero felicitar al árbitro por cómo dirigió. Lo hizo 10 puntos, no tuvo un error", afirmó.

Incluso comparó esa actuación con otras jornadas polémicas. "Así como dije contra Instituto lo malo que había sido el VAR hoy reconozco que estuvieron excelentes", agregó, marcando un contraste con críticas anteriores.

Realidades distintas antes del cruce

En lo estrictamente deportivo, Vélez lidera el Grupo A con 11 unidades en cinco fechas y mantiene una campaña sólida. River, en cambio, viene de recibir cuatro goles ante Tigre y de caer por la mínima frente a Argentinos Juniors, resultados que lo dejaron sexto en la Zona B.

El enfrentamiento está programado para el domingo 22 de febrero a las 18.30, por la sexta fecha del Torneo Apertura. Será una prueba clave para ambos: el Fortín intentará consolidar su liderazgo y el conjunto de Gallardo buscará una reacción que le permita recuperar terreno y confianza.